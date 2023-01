Scores par période: 9-0, 4-3, 4-1, 6-0. RD Mouscron: Tom Lepoint, Alexander Grman (2), Clément Croquet, Rodrigo Martins Silva, Rostyslav Naumchyk (4), Maxime Desloovere (2), Julien Donche (4), Nathan Quoirez (1), Hiliane Zaoui (5), Valentin Roussel (2), Samy Labreg (2), Julien Reinquin (1), Guillaume Wartelle-Hugues.

Il ne fallait pas être un grand connaisseur de water-polo pour pronostiquer la qualification de Mouscron en demi-finales de la Coupe de Belgique. La cote de son adversaire du jour était si basse qu’absolument rien ne laissait entrevoir autre chose qu’une victoire des Dauphins de Gabo Gallovich qui n’esquissait qu’un léger sourire à la sortie du bain samedi soir: "C’est fait, passons à la suite !", lançait le coach du RDM qui pensait déjà à la reprise en championnat qui aura lieu ce prochain samedi… à Tielt avant d’enchaîner avec La Louvière et Tournai.

On se doute, malgré la large victoire, que, si on avait été un peu plus loin, le discours de l’entraîneur mouscronnois n’aurait pas été empreint d’un enthousiasme maximal, ses joueurs ayant parfois semblé désintéressés du match. Mais peut-on leur en vouloir quand, au quart de la partie, l’écart était déjà de neuf buts (9-0) ? Les carottes étaient même déjà cuites après à peine trois minutes lorsque le marquoir affichait 4-0 sur des doublés de Rostyslav Naumchyk et Julien Donche. "On a joué tout le match, disait ce dernier, mais un peu plus la première période, où on a pris à froid l’adversaire, et la dernière, où on a profité de sa fatigue. Entre les deux, c’était moyen !"

Mais cela a largement suffi pour continuer sa route dans une Coupe nationale qui tient à cœur des dirigeants du club. "L’essentiel est de passer…", souriait le président Anthony Thues.

L’équipe B éliminée par Alost

Par contre, ce n’est pas passé, là non plus sans vraie surprise, pour la deuxième équipe du RDM qui se produisait en Coupe B. Troisièmes en D3, les Hurlus de Timothée Vandenbussche accueillaient Alost, leader incontesté de la D2 qui a fait, en début de saison, de la montée en Superligue l’objectif prioritaire. Avec deux joueurs venant de Malines, champion de Belgique en titre, le club alostois s’est ainsi donné les moyens de ses ambitions. Samedi soir, en conclusion à la soirée poloïste dans le bassin des Dauphins, les Flandriens se sont qualifiés pour les demi-finales de leur Coupe en l’emportant 6-19 malgré la bonne réplique locale, surtout dans le premier thème conclu sur le score étriqué de 2-3.