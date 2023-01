Quelques semaines après avoir inquiété les Namuroises au Brunehall, c’est cette fois dans la capitale wallonne que Brunehaut se rendait avec l’espoir de créer un exploit. Si les deux équipes sont au coude à coude dans le premier quart, les locales prennent leurs distances avant la mi-temps. "On est hélas retombées dans nos travers avec un manque de respect des consignes, des mauvaises options et un manque de communication en défense", regrette la coach Lorine Gobert. Si sa formation montre beaucoup de volonté et lui prouve qu’elle a envie de se reprendre après les tristes défaites contre Laarne et Lummen, elle ne trouvera pas la solution pour recoller au score: "On revient à six longueurs avant de commettre deux erreurs défensives permettant aux Namuroises de se mettre à l’abri. Dommage car on fait jeu égal pendant trois périodes. Il manque ce petit quelque chose pour rester concentrées pendant 40 minutes."

Dans la manière, Brunehaut a montré de belles choses contre une équipe qui joue le Top 4, et cela malgré l’absence de Ramata Diakhité, en délicatesse avec son genou. Irréprochable, Delphine Blanc a par contre livré un gros match avec notamment quinze points marqués. Les Lionnes profiteront désormais d’un break en championnat pour se ressourcer avant de préparer les six dernières rencontres de la saison. Le staff essaie d’ailleurs d’ajouter une rencontre amicale pour préparer au mieux les prochaines échéances en continuant à bosser pour préparer doucement la saison prochaine.