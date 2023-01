À l’épreuve de la force offensive aischoise

Le discours était clair et on savait déjà que, lors de cette semaine d’entraînements, David taperait sur le clou de la solidité défensive auprès des joueurs. Pourtant, les 21 buts encaissés en 19 rencontres ne constituent pas du tout une mauvaise statistique, le Pays Vert disposant même de la quatrième défense de la série. "Tout à fait vrai, mais il y en a au moins cinq de trop: deux à Manage, un face à Mons et les deux à Uccle ! Et si je cherche un peu, j’en trouve encore… On doit être plus exigeant avec nous-mêmes pour améliorer cette donnée car il n’y a pas de secret, on peut chercher tant qu’on veut, un bon classement passe par une bonne défense. Mons est en tête et n’a encaissé que… 12 buts !"

Pour tester sa solidité défensive, quoi de mieux que recevoir la meilleure attaque de la série ? Aische, ce sont 42 buts marqués ! "Une attaque mitraillette, des joueurs qui savent finir leurs actions, ce qui ne nous avait pas empêchés de repartir de là avec une clean-sheet (NDLR: 0-1) car on avait mis une grosse intensité dans les duels. Si on ne fait pas la même chose ce dimanche, voire même plus, on n’y arrivera pas, c’est certain !"

Le discours est là aussi on ne peut plus clair… "On l’a répété aux garçons cette semaine et je crois que le message est passé car ils ont bossé dur. Il faut absolument continuer à avancer afin de rester dans la première partie de championnat et ne pas redescendre dans la seconde. On est des compétiteurs, on veut la plus belle des carottes pour aller de l’avant et progresser."

Quant au groupe qui sera repris: "Ce sont les mêmes que la semaine dernière, hormis Mundine, suspendu et remplacé par Romont qui fait le chemin inverse." Sont donc aussi repris Charlo, Zimine, Bonnier, Vandeville, Leleu, Nzuzi, Leleux, Hospied, Vallera, Mangunza, Di Sciacca, Djité, Eeckaut, El Araïchi et Paternotte. Et tout ce petit monde a été rencontré durant la semaine: "70% du groupe ont clairement émis leur intention de rester la saison prochaine. 20% sont dans la réflexion. Les 10% restants ne savent pas trop. Le positif est que ceux qu’on veut vraiment garder font partie du premier groupe", sourit David qui, comme l’ensemble du club, se réjouit de la bonne tenue des équipes de jeunes. Soulignons la bonne santé des U15 qui, ce samedi matin, concluent la première partie de leur saison interprovinciale face à Manage (coup d’envoi à 10 h 30) et tenteront la passe des 16 victoires en autant de matches… Avec, jusqu’ici, 8 buts encaissés ! Et ça, ça parle à David…