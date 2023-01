Plus aucune équipe invincible à l’ouest

Dans l’autre série, le Lutosa 1 est "à 3-0, tout de suite 5-1 et 7-2 à domicile face à Tournai 5. Contre Ath 3, le départ est laborieux à 1-2, mais un tour plein nous ramène à 4-1 et nous gagnons 6-3." Tournai 5 se vengera à domicile et à 6-3 contre Mons 7. Quant aux Tournaisiens 2, ils avaient battu Ath 3 à 7-2, mais perdu sur le même score à Elouges 4.

Mons ne vaut rien aux Lutosa 3 qui ont dû déclarer forfait contre Mons 7, avant de s’incliner 1-8 face à Mons 8. Enfin, Lessines 7 a battu les mêmes Montois 8 à 2-0, 4-2 et 6-3, mais a perdu sur un score identique à Tertre 4.

En P2, les Tournaisiens gardent les deux premières places. Avec Tournai 1 à 2-1, 4-2 et 7-2 à domicile contre Mons 5. Et Tournai 3 "à 2-1, 5-1 et la gagne sur un 13-12, puis 7-2 à Ath 4." La trois avait également gagné chez les Lessinois 2 "qui sont menés 1-2 puis 1-5 sur deux 12-13 ; 2-7 en tout." Lessines 4, qui s’était imposé 5-4 à Ath 4, a cédé à domicile 4 à 5. "C’était face à Tertre 1 et d’entrée catastrophique à 0-3 ! Les deux rounds suivants sont excellents mais un 12-13 dans le second et un 11-13 dans le dernier nous bloquent à 4-5."

En P1, Lessines 1 lâchera un match à 12-13 en entrée et un à 10-13 en finale et s’imposera 7-2 face à Mons 1. Les Athois 1 sont en manque de tireurs contre Mons 4 et cassent à 1-8. Ce sera plus simple avec Lessines 3, toujours au stade des Géants. C’est tout de suite 3-0, 5-1, sur un 13-12, puis 8-1 à l’arrivée.

En Honneur, le Lutosa a dû s’appliquer. "Face à La Botte, c’est 1-2 en entrée. Dans le second tour, nous montons à 2-3. C’est 3-10 pour eux dans le sixième match, mais nous le gagnons 13-10 pour 3-3. Nous en prenons deux dans le dernier tour pour 5-4. Face à Monceau, nous montons à 2-1, puis 3-3, 3-4 et finalement 5-4." Un résultat qui fait plaisir à Tournai qui est à la lutte avec Monceau pour monter. Vainqueur par deux fois, sans trop d’efforts, à la maison, sur un score de 8 à 1 face à Ath, puis à 7-2 contre La Botte, Tournai garde le leadership.

Les Lessinois souffrent

En fédérale 2 flamande, la formation de Mouscron recevait le PC Boekt et part mal à 1-2, mais elle prendra trois parties dans le second tour pour 4-2. Le dernier round durera plus de deux heures et se conclura à 13-11, 10-13, 13-12 pour 6-3 aux Hurlus. En nationale 1, Lessines souffre à Alost. Les troupes d’Yves Comblet s’inclinent 0-3, tout de suite 1-5 et 2-7 à terme. Ils perdront de nouveau à domicile face aux ténors du Pachy Waterloo… "Un match perdu à 12 et deux défaites en entrée, puis un scénario identique dans le second tour et c’est 0-6. Une gagne en finale nous évite le capot, mais c’est un douloureux 1-8."