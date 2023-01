Arfaux: « Un coup au moral, mais pas abattues »

Camille Arfaux n’en fait pas grand mystère: "Oui, c’est évident, on a pris un sacré coup au moral en passant à côté de ces deux rendez-vous capitaux. Nous sommes déçues par les résultats, forcément, mais aussi par la manière dont nous avons presté alors que ces deux dates étaient cerclées de rouge dans notre calendrier. On n’a pas du tout proposé ce qu’on avait pu proposer auparavant face à des équipes comme Boom et Namur par exemple. Enfin voilà, on a beaucoup communiqué entre nous cette semaine pour repartir de l’avant et aller chercher le maximum de victoires d’ici la fin de saison. En se serrant les coudes et en appliquant mieux les consignes, on peut aller en chercher quelques-unes."