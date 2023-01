Séries féminines : Mouscron ouvre le bal ce soir face à Hensies

En P2A, miracle, on jouera trois matches ce week-end: alléluia ! Ça se passera le samedi à 15h du côté de Biévène, de Wez et du Pays Vert B. L’Excel aura fort à faire car il accueillera la REAL, leader au parcours parfait jusqu’ici ! Les "B" athoises devraient se défaire du CS Lens, moins bien classé. Wez-Guignies, au vu de ses derniers résultats, partira avec une longueur d’avance sur Templeuve qui sera toutefois avide à livrer un bon match face à Charlotte Carels qui portait encore les couleurs du Sporting la saison passée avant de céder aux sirènes de Nicolas Descamps dont l’équipe est sortie grandie de son quart perdu 6-0 à Mouscron il y a une semaine: "On a été cueilli à froid par un adversaire de P1 qui a mis du rythme, de l’intensité dès la première seconde. Habitué au jeu de P2, on s’en est pris deux en quatre minutes. On s’est toutefois mieux défendu par la suite mais les Mousconnoises étaient trop fortes. On retire, malgré tout, des enseignements et de l’expérience. On a su garder un collectif soudé tout en se targuant de quelques belles actions. Du côté négatif, deux joueuses sont sorties sur blessure: Rosanna de Roo au genou et, plus grave, notre gardienne Ines Demeuldre qui souffre d’une double fracture à l’avant-bras ! Elle s’est mal réceptionnée sur un arrêt réflexe, son bras restant coincé dans son dos. Mais tant l’arbitre que les Hurlues ont été bienveillants pour nous laisser le temps de gérer la situation. C’était réellement très fair-play !"

En P3A, une reprise en fanfare pour la REAL B qui reçoit samedi à 18h les "B" de La Louvière pour le sommet entre le deuxième et le premier. En cas de victoire acrenoise, les deux favoris pour le titre seraient à égalité.