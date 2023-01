Après avoir été battus au Risquons-Tout le week-end dernier, ils vont affronter un prétendant au titre: Anvaing B. "On s’attendait à une meilleure saison mais on n’a pas été non plus épargnés par les absences de plusieurs joueurs. Le groupe a souffert mais maintenant, tout commence à mieux rentrer dans l’ordre. Malheureusement, contre le Risquons-Tout la semaine passée, nous n’avons pas été récompensés de nos efforts alors que l’on méritait mieux qu’une courte défaite. À l’image de nos duels face aux meilleures équipes, il nous a souvent manqué ce petit quelque chose. Ça s’est trop souvent joué sur les détails, surtout en zone de finition où l’on manque souvent de concentration pour les mettre au fond. Ce dimanche face à Anvaing B, on s’attend à un match difficile face à cette formation qui a de la rigueur tactique. Je les avais mis comme favoris en début de la saison et ils n’ont pas déçu jusqu’à présent. On avait perdu 1-0 au match aller sur autogoal à l’issue d’un duel où on avait montré qu’on était capable de leur faire mal. On va donc se baser sur ce match-là pour faire mieux."

Les Havinnois B ont donc retrouvé toute leur motivation au moment d’aborder la dernière partie de la saison. "On est toujours attentif à une éventuelle participation au tour final. En football, tout peut arriver. On va jouer le coup à fond et spéculer sur la troisième tranche abordable qui commencera bientôt", conclut un coach havinnois qui a déjà reconduit son bail à la tête de l’équipe pour la saison prochaine.

P4E: Isières B au-devant de deux matches cruciaux

En P4E, l’hiver est rude pour les hommes de Teddy Mazurelle qui doivent se farcir les cadors de la division. Le week-end dernier, ils se sont inclinés face à Bracquegnies dans un duel qui aurait dû leur sourire. "On a eu, à plusieurs reprises, l’opportunité de remporter ce match mais il nous a souvent manqué ce petit geste pour faire la différence. Et puis, Bracquegnies comme certaines équipes de la série, ce n’est vraiment pas évident à jouer."

Ce dimanche, un autre gros morceau les attend puisqu’ils vont se rendre chez le leader enghiennois. Chouette derby en perspective ! "On est vraiment dans un mois de vérité qui sera décisif pour le tour final… Chez eux, sur leur terrain synthétique, ce ne sera pas facile car ils sont habitués à jouer sur cette surface rapide, mais on ne part pas battu. Et puis, on n’en aura pas fini avec les matches difficiles puisque l’on ira à Flobecq le week-end d’après. Sur nos deux matches à suivre, il faudra remporter au moins une victoire." Tout ça avant d’attaquer une troisième tranche à caractériser "d’abordable", qui pourrait leur être profitable.

Enfin, petit tour en P4A avec un joli derby qui opposera Estaimbourg B à Templeuve B ! Un derby au goût de revanche pour les joueurs templeuvois qui s’étaient lourdement inclinés au match aller. Mieux classés, les locaux seront favoris mais ils devront se méfier des hommes de Sébastien Gardavoir qui retrouvent peu à peu de la confiance.