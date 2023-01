Alors que la Coupe du Monde de hand est sur le point de connaître son dénouement, compétition qui a lancé nos Red Wolves dans le grand bain international, le championnat de N1 belge redémarrera ce samedi. Une reprise, suivie de deux autres semaines de matches, qui permettra d’achever la phase classique qui accouchera ensuite de la phase décisive. On sait déjà qu’il n’y aura pas de play-off en vue pour l’Estudiantes Tournai qui, huitième, ne peut plus profiter de ses trois derniers matches de phase régulière pour gagner deux places et arracher le dernier ticket qualificatif pour jouer la montée en Beneleague.

Le groupe de Romain Poix devra donc se contenter du mini-championnat à quatre pour éviter la descente. D’ici là, rien que pour le moral, il serait intéressant de bien prester à Merksem ce samedi, puis à domicile face à Gand et Izegem. "Car on va retrouver les deux premiers cités lors des play-down, note le coach des Tournaisiens. Les battre en phase classique, juste avant d’entamer la seconde partie de saison, ça permettrait de marquer notre territoire ! Ce n’est pas inintéressant de partir avec un adjuvant moral sur la concurrence."

Et il y a la huitième place à préserver car elle permettra de commencer les play-down avec trois points au compteur contre deux au neuvième et un au dixième, tandis que le huitième – qui sera Hubo ou Kraainem ! – partira avec quatre unités. "On peut déjà s’assurer de cette place en gagnant ce week-end à Merksem. On ne doit pas se gêner pour le faire, note Romain Poix qui a bien fait bosser ses troupes depuis début janvier. On a repris la première semaine du mois. On a enchaîné les séances tout en évaluant notre forme lors d’un amical contre l’équipe de Billy-Montigny qui était plus prête que nous car elle reprenait son championnat trois jours plus tard alors qu’il nous restait une semaine de plus. On s’est incliné 28-32 mais j’ai pu voir tous les joueurs à l’œuvre. C’était une bonne remise en route."

Pour se rendre chez la lanterne rouge qui a encaissé un lourd 36-21 il y a deux semaines à Sasja dans un match d’alignement, l’Estu doit se passer de Nazim Maamir, en vacances, et de Simon Devemy, en voyage scolaire.