Le Pays Blanc en arbitre du titre

"On ne part jamais vainqueur d’avance mais j’ai confiance en un groupe qui acquiert sensiblement une belle maîtrise collective. Que ce soit Le Rœulx ou un autre adversaire, on veut tout gagner ! On n’aura donc pas de pitié même pour un adversaire amoindri", prévient Chemcedine El Araïchi.

Si Luingne peut se sentir frustré, il a une seconde chance de s’extirper de la zone dangereuse. Car, si Le Rœulx a calculé, Courcelles a connu une défaite à la Pyrrhus à Montignies. Face aux Luingnois, cinq titulaires locaux seront suspendus. "Oui mais on est la preuve vivante que des petits jeunes de P3 peuvent aussi faire le job. Ce ne sera donc pas facile malgré les absences courcelloises… Mais c’est une rencontre que nous voulons absolument gagner", annonce le coach Giovanni Seynhaeve.

Avec un six sur six, Péruwelz s’est replacé en ordre utile pour le tour final. Juste derrière lui, Soignies est en embuscade à quatre points. Une victoire locale à la Verte Chasse repousserait un peu plus loin un candidat aux prolongations. Sébastien Wouters, coach sonégien, en est conscient. "Je pense qu’une dizaine d’équipes se pose la même question ? Je regarde devant ou derrière ? Après un nul contre Hornu, ce serait bien de gagner à Péruwelz pour prolonger la spirale positive. Des mal lotis se rencontrent ce dimanche et nous pourrions faire la bonne opération du week-end. Mais Péruwelz est une équipe costaude à domicile et elle aura à cœur de terminer le championnat de manière positive pour remercier Jonathan Krys de son travail."

Un derby indécis

Si Molenbaix veut ennuyer Belœil le plus longtemps possible, il se doit d’effectuer un parcours parfait. Si la rencontre face à PAC Buzet s’est bien terminée, un autre piège l’attend. Et les hommes de Frédéric Debaisieux n’ont pas que de bons souvenirs à Antoing. Et on sait que les locaux sont performants sur leur synthétique. "Maintenant que nous sommes revenus aux portes du top cinq, on va essayer d’enchaîner. Notre position rend d’ailleurs le derby plus attrayant. Bien sûr, il reste des choses à améliorer mais nous sommes sur la bonne voie. Une nouvelle évaluation interne aura d’ailleurs lieu dans six matches", précise Jacques Depreter.