La coupe est vide, cap sur les championnats

Au sommet d’une vague mesurant sept victoires sur ses huit dernières sorties, le BCJS Estaimpuis peut s’emparer ce soir de la cinquième place de l’élite en allant gagner à Quaregnon, avec, certes, une défaite de plus que Luttre, mais autant de victoires. Les Sang et Or se souviendront qu’ils avaient souffert pour s’imposer 75-70 à l’aller.

« Exclure Flénu du Top 5 »

Un étage plus bas, il ne se passe pas un week-end sans que l’on pointe une ou plusieurs satisfactions. Cinq des six premiers classés proviennent ainsi du Hainaut occidental et le titre semble promis à l’un d’eux. Dottignies et Templeuve ont même l’occasion de conforter leurs positions ce week-end. La JS (6e) se rendra en effet dès ce soir à Quaregnon (juste avant Estaimpuis en P1), qui n’a remporté que quatre matches jusqu’ici. Quant à l’Essor, il fera coup double en cas de succès demain matin face à Flénu. "Vaincre est impératif pour exclure quasiment définitivement ce concurrent du Top 5 et rester accroché au peloton de tête", dit Benjamin Vanhoutte, coach templeuvois. Lui et les siens ne pointent en effet qu’à une longueur des coleaders que sont Enghien et Stambruges. "J’étais absent cette semaine mais j’ai pu compter sur Lio Courier pour me remplacer aux entraînements. Je sais qu’il a mis beaucoup d’intensité avec un effectif presque complet. C’était l’objectif de la semaine, afin que mes défenseurs ne reproduisent plus les mêmes erreurs qu’à l’aller. On avait beaucoup trop laissé jouer Flénu et concédé un lourd revers (87-63) après avoir accusé 26 points de retard sur de nombreux triples après seulement vingt minutes de jeu. Cette fois, mes gars sont prévenus et nous n’aurons plus d’excuse en cas de contre-performance."

Objectif: dix victoires

Dans un autre registre, celui du montant de dernière minute, Ellignies est également en train d’atteindre son objectif, à savoir le maintien dans la division. Encore l’une ou l’autre victoire et le bail sera prolongé. "Le but est de battre une seconde fois les cinq adversaires qu’on a écartés durant le premier tour. Si on y arrive, on aura réussi un bon petit championnat avec dix succès à notre compteur et le maintien deviendra réalité", analyse Ben Devleeschauwer, coach du Soleil Levant. Et les Elligniens peuvent même envisager sereinement l’une ou l’autre surprise pourquoi pas dès ce soir face à la Frat, pas encore croisée en championnat. "Mais elle nous avait écrasés en Coupe !" Réponse ce soir à la Pommeraie.