D2 ACFF: Après avoir failli perdre la vie dans un accident, Diafa Soumah la donne sur le terrain et pour la Real

Heureusement pour vous, 2023 commence sous la meilleure forme avec deux buts en deux matchs. Deux conclusions bien différentes.

Contre Jette, je suis à la bonne place pour reprendre un centre. C’est une demande des coachs. Quand le ballon est à l’opposé, je dois me projeter dans la surface. Là, cela a bien fonctionné.

Contre Rebecq, c’est plus un but à l’instinct. En tant qu’attaquant, quand je demande un tel ballon, je suis obligé de frapper. Je prends le cuir entre le coup du pied et l’intérieur avec la volonté de bien placer sur le côté. Le ballon monte bien et va chercher parfaitement la lucarne. Je vous laisse décider si c’est de la chance ou non (rires).

Ce sont en tout cas deux réalisations qui comptent dans le bon début d’année de la Real.

Ce six sur six fait du bien après les nombreuses défaites. On le ressent à l’entraînement.

Cela peut aussi redonner des objectifs plus élevés. Qu’en pense le groupe ?

On ne se prend plus la tête par rapport à cela. En tant que compétiteur, on veut juste gagner chaque match que l’on débute. Puis, on verra où cela nous mène.

La tâche sera difficile dimanche face à Verlaine, solide deuxième.

Je n’étais pas présent au match aller. Mais, malgré le score lourd (NDLR: 4-1 mais la Real avait été rapidement réduite à dix et avait touché du bois à 3-1), mes coéquipiers m’ont dit qu’il y avait un coup à jouer.

Avec un nouveau but de votre part ?

Après une première partie de saison compliquée suite à mon accident, je veux tout exploser. La trêve m’a permis de reprendre du rythme. Pour l’instant, cela se passe bien pour l’équipe et pour moi. Je ressens la confiance du staff. Mais c’est à moi de performer pour conserver ma place. Je dois me montrer le plus performant et le plus décisif que possible. Que ce soit par des buts ou des assists. Je dois aussi continuer à bien m’entraîner. Même si ce n’est pas toujours facile avec le travail.

En début de saison, vous avez provoqué votre chance de venir chez les Camomilles. Comment cela s’est passé ?

Je suis originaire de Bruxelles. J’ai commencé le football au Brussels (ex-RWDM) avant de partir au Club de Bruges pendant 5 ou 6 saisons en jeune. Là, je suis passé pro en Grèce, au APO Levadiakos. Cela ne s’est pas super bien passé là-bas. J’ai donc décidé de revenir en Belgique, à Durbuy. Je suis resté deux ans. Mais avec la descente, et tout ce qu’il se passe autour, je ne voulais pas rester là. L’an passé, Acren nous avait battus 13-1 ! Cela m’avait marqué. J’avais aussi tapé dans l’oeil des coachs malgré la saison difficile collectivement. En préparation, je suis allé voir le match amical contre Mons. J’ai décidé d’aller voir les entraîneurs pour demander s’il était possible de réaliser un test. Ils se souvenaient de moi et cela a pu se concrétiser.

Pourquoi le choix d’Acren ?

Déjà parce que je voulais rester en D2. Je sais que j’ai le niveau pour cette division, voire pour aller plus haut. Acren a l’avantage d’être assez proche de Bruxelles où je vis. C’est plus facile pour s’arranger avec le boulot. Puis, quand on avait joué contre eux l’an passé, j’avais remarqué qu’il y avait beaucoup de bons joueurs, de bons manieurs de ballon. C’est un style qui me convient et qui va me permettre de briller. J’ai signé le dernier jour du mercato. C’est pourquoi il était logique de ne pas me voir plus souvent au début, car l’équipe tournait bien. Puis, il y a eu cet accident. Mais je compte bien tout exploser en 2023 !