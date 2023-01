Alors que le tirage au sort aurait pu les envoyer à La Louvière, Malines ou Anvers, les Dauphins Mouscronnois ont été vernis par les mains innocentes des hauts placés de la fédération puisque c’est la boule contenant le nom de Tielt qui était sortie de l’urne au moment de désigner les affiches des quarts de finale de la Coupe de Belgique. C’est ce samedi que les joueurs de Gabo Gallovich disputeront cette rencontre face au dernier de Superligue qui ne doit constituer qu’une formalité. Julien Donche n’ose pas nous dire le contraire même si tout match doit se jouer. "Si on ne passe pas, ce serait une énorme catastrophe, il ne faut pas s’en cacher. On a la chance d’avoir été épargné par le tirage au sort, au contraire d’Anvers et de La Louvière qui seront opposés (NDLR: ça se passera dimanche soir) . On doit en profiter pour se qualifier sans mal pour la suite de la compétition. Cette Coupe de Belgique, c’est comme le championnat, cela constitue un véritable objectif. Tout ce que l’on peut gagner cette saison, on désire le gagner. Tout en étant toujours prudent car, pour remporter un trophée, on sait que la route est longue", explique le joueur du RDM.

Remporter un trophée, c’est aussi la possibilité de redécouvrir dès la saison prochaine la Coupe d’Europe qui est un autre objectif que s’est fixé Mouscron. Le RDM a encore pu avoir un avant-goût de ce que c’est avec, mercredi soir, l’organisation du quart de finale de la LEN Cup entre le club ami de Tourcoing et les Italiens de Savona. "À la différence près qu’on jouerait alors la troisième Coupe d’Europe, la Challenger Cup", rappelle Julien Donche qui insiste encore sur deux choses. Un, le bar du RDM sera bel et bien ouvert ce samedi ! Deux, à 18 h 30, les U15 du club recevront Courtrai tandis que la seconde formation seniors jouera face à Alost en Coupe nationale B, ce qui constitue une mission très difficile, les Oignons étant leaders autoritaires de la D2 et faisant de la montée en Superligue un impératif cette année.