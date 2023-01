C’est le cas d’Escanaffles qui a réalisé une très bonne opération dimanche dernier en prenant la mesure du FC Tournai B, un concurrent direct dans la hiérarchie. Ces trois points ont fameusement soulagé le coach Laurent Debeurne, qui sait que son équipe ne pourra pas se reposer sur ses lauriers lors des prochaines sorties: "Les joueurs étaient très motivés et savaient que la situation devenait critique. Il était obligatoire de prendre quelque chose une semaine après avoir perdu trois points dans les tout derniers instants à Luingne B, dans une rencontre que nous avions pourtant bien en mains. Cette fois, tout le monde aura mis les bouchées doubles, y compris les remplaçants, qui ont bien fait ce que l’on attendait d’eux. Si on a souvent trouvé l’ouverture sur des phases arrêtées, c’était bon aussi dans le jeu même si le terrain était très difficile. Les consignes ont été bien respectées, les joueurs écoutant les conseils de Julien Leconte qui apporte beaucoup à ce groupe."

Si Escanaffles a pris sa revanche sur des Tournaisiens qui s’étaient imposés au match aller, il faudra confirmer dès ce dimanche contre Rongy. "Peu importe l’adversaire, chaque rencontre sera désormais très cruciale, chaque point aura son importance en fin de championnat. Quoi qu’il arrive, on devra tout donner afin de ne pas avoir des regrets plus tard", poursuit Laurent qui sait qu’il doit faire avec les moyens du bord, son équipe ayant perdu plusieurs joueurs, preuve que le recrutement estival n’a pas toujours été bien ciblé.

Quel noyau ce dimanche pour Bléharies ?

Toujours dans la lutte pour le maintien, on aimerait se rassurer aussi du côté de Bléharies où l’équipe n’est pas toujours récompensée pour ses progrès, à l’image du nul concédé dans les arrêts de jeu du match à Ere B. "On savait que ce mois de janvier serait difficile avec beaucoup de gros morceaux à affronter mais on répète souvent les mêmes erreurs en encaissant en fin de partie, explique Jimmy Dubart qui évoque ainsi les duels perdus contre Esplechin et la Squadra. Il faut apprendre à gagner du temps, à être plus malin quand on mène au score. L’équipe est toujours en phase d’apprentissage et n’est pas toujours récompensée de ses efforts. Dimanche dernier, on a sans doute livré notre meilleur match de la saison à Ere B mais malgré une dizaine d’occasions franches, on a toujours bien trop de mal à trouver l’ouverture."

Ce week-end, c’est Péruwelz B qui rendra visite aux Jaune et Bleu et Jimmy Dubart devra se gratter la tête pour trouver des solutions à ses problèmes d’effectif. "La rencontre à Ere B a laissé des traces puisque l’on a deux blessés et trois suspendus. On ne reverra plus Tristan Delacroix cette saison et il ne sera pas évident de remplacer son apport offensif. Jusqu’il y a peu, j’étais confiant en évoquant le maintien car mon équipe ne cessait de progresser mais au vu des derniers événements, ça cogite !"

Pas de quoi cependant faire paniquer un coach qui prépare déjà la saison prochaine. Sa deuxième campagne à Bléharies devrait ainsi lui permettre de passer un nouveau cap, histoire d’atteindre l’objectif de rejoindre la P2 dans les trois ans qui viennent.