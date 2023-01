P2A : Momo est ravi de retrouver… Jojo Devos !

Question pratique pour commencer: Momo ou Mohamed ? Momo Démé ou bien Mohamed Deme, comme le renseignent les feuilles de matchs ?

N’hésitez pas à dire Momo, tout le monde est habitué. Par contre, mon nom, c’est Deme sans accent mais se prononce Dème comme s’il y avait un accent grave. Depuis que je suis en Belgique, je ne sais pas pourquoi, on a toujours prononcé ou écrit Démé avec les accents aigus.

Comment êtes-vous arrivé à Isières, puis à Enghien ?

Je suis un grand voyageur. J’ai connu la Bretagne et la banlieue parisienne, imaginez… Je suis arrivé chez vous pour le travail et à Isières par hasard en juin 2017 sur les conseils d’un ami qui connaissait le club. J’aime bien le foot à la Belge et dans le Hainaut. Le niveau est bon, comme l’ambiance sur et hors des terrains. Les joueurs se respectent. Trois ans avec Gilles De Bodt et deux avec Johan Devos. À la fin de la saison passée alors qu’Isières voulait me prolonger, j’en avais un peu marre. Les déplacements me pesaient. J’habite Bruxelles, je voulais me ménager plus de temps pour moi. Johan est attentif aux présences aux entraînements, je ne savais pas être là tout le temps, j’ai voulu être réglo, même si on aurait trouvé un arrangement. Pour Enghien, c’est Matthew Verhaeren qui m’a contacté. Je passe la moitié de temps en moins sur les routes. Quand j’ai vu sa motivation à l’âge qu’il a et sa faculté à motiver, je me suis dit que le foot allait me manquer.

Serez-vous sur le terrain dimanche ? Une petite grippette sympathique vous poursuit…

C’est vrai mais ce n’est qu’un moindre mal par rapport à mes adducteurs. J’ai senti une pointe la semaine passée, j’ai préféré stopper. On verra lors de la dernière séance si ça ira. C’est la première fois que cela m’arrive… Au plus mauvais moment évidemment !

Vous n’aviez déjà joué que 24 minutes à l’aller. Ce serait bête de rater les retrouvailles…

À l’aller, je venais d’arriver… J’ai signé le 31 août. Donc, ces quelques minutes sont anecdotiques. Dimanche, je veux être sur la pelouse !

Votre première titularisation au coup d’envoi date du 4 décembre contre Biévène… L’adaptation a été si longue que ça ?

Je me suis immédiatement plu à Enghien. Je le répète, j’ai signé sur le tard, ma préparation ne s’est pas déroulée au même rythme que mes équipiers plus affûtés. En novembre, je n’ai pas joué car j’ai dû retourner en France pour des soucis familiaux… Et comme l’équipe tournait, j’ai dû logiquement attendre mon tour.

Vous connaissez Isières sur le bout des doigts ; de quoi Enghien doit-il se méfier ?

On s’entraîne sur synthétique. Le terrain isiérois, on le connaît. Il faudra juste faire attention à ne pas oublier les studs longs… Gare à l’efficacité adverse. La Jeunesse, c’est un bloc compact et super efficace en contre. À l’aller, David (NDRL: Van Nieuwenhuyze) avait arrêté deux penaltys, on a tiré sur la latte et on s’est fait piéger en contre (défaite 0-1). Il faudra être patient et solide. Si, au niveau mental, on n’y est pas, c’est mort !

Si vous voulez encore rêver du tour final, il faut gagner…

On y croit, on est motivé surtout après la déception contre Néchin. Un nul n’aurait pas été immérité mais il faut reconnaître qu’en football, tout s’équilibre. À la REAL, on aurait pu aussi faire nul.

Un petit message pour Johan ?

Tout le bonheur du monde… Après notre victoire !