David Morant et Brunehaut voleront-ils dans les plumes des Eagles bruxellois ?

David, doit-on être inquiet à la suite du nul concédé à Cuesmes il y a une semaine avant d’assister au duel au sommet face à votre dauphin ?

Non, il ne faut pas ! Honnêtement, à Cuesmes, ce n’était pas du futsal. En tous les cas, personnellement, je ne pratique pas cette discipline pour voir le triste spectacle auquel on a assisté. Jusqu’à cinq minutes de la fin, moment où on menait 2-5, là oui, c’était du futsal ! Mais plus par la suite, avec ce jeu d’influence du public local vis-à-vis de l’arbitre. Il y a eu des choses moches à voir, qui m’ont choqué malgré tout mon vécu. Après, il ne faut pas se retrancher derrière ça pour excuser le 5-5. On aurait dû mieux gérer les événements. C’est une grosse déception car on aurait pu garder notre avance de cinq points sur les Eagles avant de les recevoir ce vendredi.

Et là, ils sont de retour à trois points. Y a-t-il de la pression ?

Il y en a toujours, même dans les matches dits plus faciles, contre des adversaires moins bien classés. Même si on est déjà fin janvier, c’est seulement le match aller, on ne sait pas trop à quoi s’attendre. On sait juste que les Eagles comptent pas mal d’ex-joueurs de D1 et D2, que ça joue à l’expérience et que leur jeu repose beaucoup sur le pivot. On va découvrir tout ça avec l’avantage d’évoluer à la maison, ça peut nous aider à mieux appréhender les choses. Mais on restera fort méfiant, sans aucun excès de confiance: le nul que l’on a concédé à Cuesmes nous y oblige de toute façon. Il y aura une belle dose d’adrénaline. À nous d’en tirer profit pour placer les Bruxellois à six points et non les laisser revenir à notre hauteur.

Si vous gagnez, le titre sera assuré, non ?

Ce sera bien parti car on aurait alors droit à un vrai joker. Mais rien n’est jamais acquis, vous savez, en futsal !

Et puis, finir premier de la série n’implique pas la montée automatique en D2…

Eh non ! C’est encore une histoire digne de l’Union belge… De D3 en D2, il y aura quatre montants mais comme il y a cinq séries, un champion ne pourra pas fêter l’accession à l’échelon supérieur. Un style de play-off sera organisé pour désigner l’équipe qui sera légitimement déçue.

Prions pour que ce ne soit pas Brunehaut, qui réalise une saison hors normes !

Imaginez donc qu’on pourrait finir la phase classique invaincu et ne pas monter ! Ce serait dingue, non ? Je ne l’espère pas car on a un superbe groupe. Et c’est grâce à l’ambiance qui y règne qu’à 45 ans, j’ai retrouvé toutes mes sensations. Au point que je ne me pose même plus la question de savoir quand je vais arrêter ! Tant que la motivation est là et tant que le physique suivra, j’ai juste envie de continuer car je prends énormément de plaisir avec cette équipe de Brunehaut.

Mais ça ne vous empêche pas de penser à l’après-carrière…

Je me suis déjà lancé dans le coaching en reprenant la formation féminine de la Squadra Mouscron. Et ici, je lance mon école de gardiens en collaboration avec les clubs de Brunehaut et de la Squadra ainsi que le service des sports de la Ville de Mouscron. Cela faisait un petit temps que j’y pensais réellement et j’ai décidé de franchir le pas. Chaque dimanche, entre 14h et 17 h 30, je donnerai des séances d’entraînement à Dottignies ou Herseaux. Une façon de transmettre mon savoir, de perfectionner l’apprentissage de gamins jouant à un poste tellement spécifique et de rester dans le circuit.