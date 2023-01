Carine et Patrick, les partenaires particuliers de la Palette Villoise

Il y a des joueurs qui préfèrent le ping en double et d’autres en couple. C’est le cas des inséparables de la Palette Villoise, Carine Jenart et Patrick Ravez. Les tourtereaux se sont trouvés il y a 29 ans et le tennis de table a toujours fait partie de leur routine. "J’ai commencé ce sport quand j’avais 14 ans. Nous jouions avec toute ma famille à Dour où mon père était secrétaire. Au début de notre relation avec Patrick, il venait me voir jouer, en Belgique, mais aussi en France. Il a de suite accroché. Ensuite, il a voulu essayer, et s’est inscrit comme joueur ", raconte Carine avec la complicité de sa moitié.