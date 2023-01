Pierre Courouble (Ploegsteert) revient sur la victoire en derby: « Après deux ans de fessées, ça fait du bien »

L’USPB a prouvé, une nouvelle fois, qu’elle était presque injouable sur son terrain. "On n’a perdu que contre Hooglede, le leader incontesté. Sinon, on n’a réalisé que des bons résultats ". Par contre, c’est à l’extérieur que la tâche se complique pour les Oranges. "Je ne parviens pas à vraiment l’expliquer. J’ai l’impression que l’on se met trop de pression quand on se déplace. Quand on est loin de nos bases, on a peut-être tendance à vouloir trop forcer, à trop toucher la balle. Chez nous, la pelouse est telle qu’on doit jouer simple: un contrôle, une passe", détaille celui qui tient encore la forme à l’approche de la quarantaine: "Papy est encore là, sourit-il. Tant que les jambes suivent…"

Un déclic pour la suite ?

Cet apport d’expérience sera bien utile aux troupes de Mathieu Vermeire pour bien négocier cette deuxième partie de saison. "C’est bien de gagner dans la douleur. Cela rend tout le monde heureux dans le club, avoue le coach. J’ai vu mes joueurs s’arracher les uns pour les autres. J’avais beaucoup insisté sur ce point en semaine. En première mi-temps, on a su se montrer efficace, ce qui n’a pas toujours été le cas dans le passé. Toutefois, on aurait pu mettre ce 2e but qui nous aurait totalement rassurés. Il y a eu du stress en fin de partie quand on voyait s’enchaîner les corners et les coups francs. Mais j’avais aussi confiance en mes joueurs. Si on garde cette mentalité, on est capable de faire quelque chose".

Le mentor de l’USPB espère même que ce succès en derby pourra servir de déclic. "Cela peut en être un. Dans ma tête, je garde toujours mon objectif de début de saison: le Top 5. Il était donc important d’engranger car cela prend des unités derrière. Ici, je sens mon groupe très heureux car l’objectif a été rempli. Cela doit nous permettre de repartir sur de bonnes bases pour ce second tour".

On sera vite fixé sur la tournure que prendra le championnat des Ploegsteertois qui vont enchaîner deux déplacements en quelques jours. Hier soir, ils se déplaçaient à Keiem, un match qui avait été remis à cause du gel. Dimanche, ils iront à La Panne (14 h 30). Avec un six sur six, la course au tour final serait totalement relancée.