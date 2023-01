P4B: contraint au nul, Houtaing a buté sur le mur dressé par Wodecq B

Désormais troisième du classement général, Houtaing n’ira probablement plus chercher Taintignies dans la course au titre. Mais en football, on ne peut jamais dire jamais. "L’objectif du début de saison était le tour final et on y est déjà. Pour le titre, c’est vrai que Taintignies est bien parti mais on doit se donner à fond jusqu’au bout pour ne pas avoir de regrets. Tout peut parfois aller vite en football", conclut le coach houtainois.

Un « p’tit » derby bien gentil

Plus bas dans le classement, Bléharies B recevait son voisin de Rongy pour un derby sans véritable enjeu. Les deux équipes n’ont pu se départager au terme d’une rencontre fort équilibrée. Frédéric Noullet, le coach de Bléharies B, était satisfait par la prestation d’ensemble: "En première mi-temps, on aurait pu mener au score à deux reprises, finalement, c’est Rongy qui manque la plus belle occasion en ratant un penalty juste avant la pause. En deuxième mi-temps, c’est plutôt Rongy qui a dominé les échanges, on peut donc dire que le résultat nul était logique car chaque équipe a eu sa mi-temps."

Sur les autres terrains, la logique a été respectée… Derrière Taintignies au repos, les cinq poursuivants n’ont pas chômé. Tous ont remporté leur duel face à des adversaires qui n’ont pas démérité mais qui n’ont rien pu faire pour éviter la défaite. Le haut du panier est en grande forme et on s’en réjouit au moment d’aborder la dernière partie de la compétition.