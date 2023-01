P4A : et pourtant, Estaimbourg B n'a pas démérité !

Velaines B enchaîne les belles performances

Voilà une troisième victoire d’affilée pour les joueurs de Mickaël Debailleul qui ont de la sorte pris la mesure des Leuzois ! Après Herseaux B et St Jean, c’est un nouvel adversaire qui est passé à la trappe. "Collectivement, on a livré un match plein. Même si le début de rencontre était plutôt à l’avantage de Leuze, on a su prendre l’avance au quart d’heure avant de faire 2-0 pour le repos. Leuze a joué son va-tout à la reprise en revenant un peu dans le match mais notre troisième but leur a mis un coup au moral. Cette victoire permet de faire une belle remontée au classement avant de s’en aller affronter les deux premiers, Risquons-Tout et Molenbaix B. On n’aura rien à perdre et quoi qu’il arrive, ce sera deux matchs bonus pour nous. Après, on pourra se concentrer sur la dernière tranche où on aura un beau coup à jouer."

Des entames toujours difficiles à Rumes

Face à St Jean Tournai, les Rumois n’ont pas su confirmer leur beau partage réalisé à Molenbaix B le week-end précédent. En cause, une mise en route à nouveau difficile qui commence à agacer le coach Sébastien Dangleterre: "Les semaines se suivent et elles se ressemblent à ce niveau-là. Face à l’impact physique de notre adversaire, on a mis du temps à réagir. Après cinq minutes, c’était déjà 0-1 et encore une fois, on a dû courir après le score. Même si notre deuxième mi-temps était meilleure, cela n’a pas suffi pour prendre quelque chose. En gros, il faut que nous soyons plus acteurs que spectateurs dans ces débuts de rencontre", insiste le coach rumois.

Au classement, Rumes réalise la très mauvaise opération du week-end car ce revers permet à son adversaire du jour de se replacer dans la course au tour final. Et désormais, St Jean n’est plus qu’à deux unités de cette cinquième place qui pourrait bien être qualificative pour le tour final.