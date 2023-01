P3B : Harchies-Bernissart est toujours en quête de régularité

Annoncé comme un candidat au titre en début de saison, le groupe bernissartois est actuellement en embuscade à six points du leader de la série B, Casteau qui a partagé l’enjeu ce dimanche lors du match au sommet contre Genly-Quévy. Si l’équipe est toujours bien placée dans la course au tour final, elle peut toujours espérer créer la surprise et décrocher une deuxième tranche actuellement dominée par Pommerœul. " Nous avons raison d’y croire mais il est inutile de se mettre la pression et de tirer des plans car tout peut évoluer très vite, explique le coach Jean-Charles Fabrel qui a déjà connu son lot d’émotions cette saison et doit très régulièrement remotiver ses joueurs qui soufflent le chaud et le froid à l’image de ce début d’année 2023 qui avait été marqué par un non-match à Mons Nord. Ce match de reprise était tout simplement catastrophique. Nous avions livré une très mauvaise rencontre, nous avions logiquement perdu. Le positif, c’est que nous avons relevé la tête la semaine suivante contre Lens avant de confirmer ce regain de forme contre une très belle équipe de Tertre B qui a énormément progressé depuis le premier tour ", note le coach bernissartois.