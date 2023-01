La belle histoire de famille: les Barbieux joignent leurs talents au BCJS Estaimpuis

Entre le père, André Barbieux, qui se relance un nouveau défi après plus de 50 ans de métier et le fils, Guillaume, qui pensait avoir définitivement raccroché son tableau à cause du Covid, aucun ne pensait qu’ils allaient de nouveau collaborer. Le défi estaimpuisien a réussi à leur remettre le pied à l’étrier. Et cela fonctionne assez bien avec 7 victoires en huit matchs.