Frasnes veut assurer son maintien au plus vite, Tournai reçoit le leader

Mais les soucis de nombre se sont enchaînés. Au point de devoir déclarer forfait contre le Hesby en fin d’année. "Ce qui nous a fait mal contre on nous a retiré deux points au général". La trêve hivernale est donc arrivée au meilleur moment pour les Frasnois. Ils ont retrouvé le chemin de l’entraînement avec un surplus de motivation. "On a profité de la pause pour remettre un peu de positivisme dans le groupe, reconnaît le capitaine des Fourmis. On a refédéré l’ensemble de l’effectif et profité du retour de quelques blessés. L’objectif est vraiment de retrouver un noyau plus homogène. Cela semble bien parti. Pour ce week-end, on devrait avoir une feuille de match complète. Sans devoir gratter pour réunir des joueurs".

Une bonne nouvelle car la lutte face à Nivelles, la lanterne rouge, sera âpre et importante pour la suite de la saison. "On ne doit plus se voiler la face. Avec la perte de deux points, notre mission est clairement de se sauver en R1 au plus vite. C’est pourquoi on doit à tout prix battre Nivelles à la maison. Sinon, on va souffrir jusqu’au bout. Il en sera de même contre Saint-Ghislain, l’actuel avant-dernier. Entre-temps, il faudra aussi prendre des plumes à gauche, à droite. Surtout chez nous. Et espérer aussi quelques exploits loin de nos bases".

Malgré tout, la panique ne règne pas chez les Roses et Verts. Et ce n’est que logique. "Il n’y a pas lieu d’être inquiet. Même si descente il devait y avoir, ce ne serait pas mortel. On est dans une phase de transition après quelques années exceptionnelles pour nous. Les plus anciens ont joué plus que c’était prévu. Les jeunes aussi vu les absences. Cela permet de préparer tranquillement l’avenir". Et on se mouille un peu, on est certain que ce sera toujours en R1 !

Privés de rencontre la semaine passée à cause du gel, les Tournaisiens devraient retrouver les terrains dimanche. La tâche sera ardue avec la réception du leader, Soignies. Ce sera à 13h pour la réserve et à 15h pour les A au stade Jules Hossey.