Promotion: d’impressionnantes Lessinoises en visite à Mouscron

Harmony Doutreluigne ne contestait nullement ce succès remporté par Lessines contre son équipe de Mouscron. "Elles étaient bien trop fortes. Mais comme j’ai eu l’occasion de le dire aux plus jeunes après le match, on a pu voir la différence entre une équipe qui a une moyenne d’âge d’à peine plus de vingt ans et une autre qui a en moyenne vingt ans d’expérience, avec plusieurs joueuses en face qui pourraient être leurs mères, soulignait malicieusement l’ailière hurlue. On s’est tout de même mieux comportées que lors de notre dernier match à Soignies. Mais on a une fois de plus joué beaucoup trop en dents de scie. Ce qui est normal après la période de blocus et d’examens qui a privé d’entraînements pas moins de six filles de notre noyau. Et l’absence de Noémie Dupont n’a rien arrangé du tout en réception."

Dans la série de P1 où le VPC, l’OTT et Péruwelz étaient "bye", Lessines a été battu à Charleroi (3-1). "C’était un beau match quand même avec de superbes échanges, signale l’entraîneur Yves Lefebvre. Dommage qu’on a pris six points d’affilée sur une position au troisième set alors qu’on menait de quelques points et qu’on avait gagné le précédent. Mais cela reste encourageant pour la suite de la saison."

Enfin, dans la même série, Basècles est battu à domicile par Farciennes (0-3). "En l’absence de trois titulaires, ce n’était pas mauvais du tout, signale Franck Vivier. Au service surtout, mais on est encore un peu trop jeunes pour le reste. C’était par conséquent un match intéressant pour apprendre."