P3A : Péruwelz B ne rate pas son début d’année

Si l’équipe n’a plus son sort entre les mains dans la course à la deuxième tranche, Péruwelz B poursuit tout tranquillement sa route vers le tour final. "Ce n’était pas un objectif en début de saison mais l’appétit vient en mangeant et on espère évidemment rester dans le Top 3 en fin de championnat. Pour y parvenir, on va aborder les prochaines rencontres à Bléharies et contre Ere B avec sérieux car nous sommes attendus chaque semaine. Quant au titre, on n’y pense pas vraiment car même si nous ne sommes qu’à quatre points de la première place, les Esplechinois semblent irrésistibles et parviennent à faire le gros dos chaque fois qu’un adversaire les met en difficulté", poursuit Edwin Malice qui espère avoir de bonnes nouvelles de Tom Buffet, qui est sorti sur blessure ce dernier dimanche lors de la victoire contre Velaines.

Les Tournaisiens doivent relever la tête à tout prix

Dans le bas du classement, le duel de dimanche entre Escanaffles et le FC Tournai B était capital pour les deux équipes qui ont absolument besoin de points pour assurer le maintien dans la série. Si les observateurs neutres s’attendaient à un duel serré, les troupes de Laurent Debeurne ont survolé les débats pour s’imposer finalement 5-0. Si ce succès va leur faire un bien fou au moral, l’heure est à la désillusion pour Tournai B où Hichem Hamdi regrette le manque de motivation affiché par ses joueurs: "Je ne comprends pas ce qui se passe… Je constate que beaucoup de joueurs ne s’entraînent pas beaucoup à cause des examens et il est difficile de travailler en semaine quand je ne dispose alors que de six ou sept joueurs. Malgré l’enjeu de cette dernière rencontre, nous n’avons rien pu revendiquer face à une équipe d’Escanaffles qui a dominé les débats et affiché beaucoup plus d’envie, de solidarité et d’efficacité que nous. Le pire est que j’avais prévenu les joueurs sur le danger des phases arrêtées et que nous encaissons au final quatre buts sur des coups francs ou sur des corners."

Autant dire qu’une sérieuse remise en question s’impose avant le match à six points de dimanche contre Havinnes… "On va y croire en comptant sur les retours de quelques blessés. Il faudra montrer de l’envie et relever la tête en oubliant les soucis de ces dernières semaines. Nous avons été privés de notre gardien pendant un mois, l’équipe fanion a aussi ses soucis et ne peut pas envoyer de renforts. J’ai rappelé les “plus anciens” Ludwig Caink et Chris Duprez qui, même sans entraînement, acceptent de venir jouer les renforts. Malgré tous les contretemps, je reste optimiste et persuadé que nous allons très vite remonter au classement", conclut Hichem qui ne se laisse pas abattre.