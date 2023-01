P2A : Templeuve retrouve l’ivresse de la victoire

Quand on voit qu’il n’y a que quatre points pour atteindre la cinquième place, on doit se frotter les yeux en voyant le 5 sur 24 dans la deuxième tranche: "Ça a chauffé un peu en semaine ! Normal quand les résultats ne suivent pas. Le comité nous a ainsi rencontrés et a mis un peu de pression. On sait tous aussi qui trinque en premier dans un club lorsque les résultats ne suivent pas. On s’est tous unis derrière Jean-Do (Vessié)… Vous pensez bien que les commentaires allaient bon train vu le bilan comptable. J’espère que la victoire a fait tilt chez certains qui s’étaient peut-être endormis après la belle première tranche. On s’est montré maladroits devant le but et quand les défaites s’enchaînent, tu perds logiquement confiance, surtout les jeunes. À Anvaing et contre Kain, on a loupé des trucs de fou ! La victoire à Herseaux est méritée dans l’envie et l’engagement. Il faut continuer maintenant."

Néchin et Isières, parfaits étalons pour l’Union

Isières s’est repris à l’Union qui menait jusqu’à dix minutes de la fin. José Da Silva fait le point après deux matchs à la tête de l’équipe: "La mise en place est en train de se concrétiser. Je suis positif par rapport au contenu des matchs. On a joué les deux premiers – pas une mince affaire ! – mais ça a donné le ton aux nouveaux joueurs. Le groupe est motivé pour réussir le challenge du sauvetage, l’envie est là, c’est l’essentiel parce que le temps nous est compté même si on fait tout pour que ça aille le plus vite possible. On n’est pas loin de la vérité mais il nous faut peaufiner les automatismes et les nouveaux doivent s’habituer aux terrains. J’insiste sur le respect des consignes, une exigence absolue pour s’en sortir."

Néchin s’est sorti sans casse du piège enghiennois et conserve une avance de cinq et sept points sur ses poursuivants: merci Mehdi Deconinck ! Obigies a ramené un bon point d’Anvaing: "Je suis content de la manière ; dans un match fermé, Bonnemaison a eu deux grosses opportunités. Aux points, on gagne !, avance Fabien Delbeeke. Le 4 sur 9 actuel avec Ere et Anvaing n’est pas mauvais. On a surtout gaspillé face au Pays Blanc B… Les quelques blessés et suspendus expliquent aussi cela."

La REAL B, bien renforcée, a gagné à Biévène qui a combattu vaillamment alors que Kain a dû, à contrecœur, se contenter du nul face à Ere.