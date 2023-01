P2A : avec cette mentalité, les Wiersiens peuvent espérer

En face, Michel Derouck aurait sans doute espéré un autre retour. Son ancienne équipe lui a "gentiment" piqué cinq unités sur les six en jeu cette saison: "Le point est équitable, il n’y a pas à revenir là dessus. Ce n’est pas la première fois que je dresse le constat: nos secondes mi-temps sont beaucoup moins bonnes. On ne joue plus, on subit et on finit par craquer. Même quand on gagne 3-0, on n’est pas sûr de l’emporter. Il faut avoir un peu plus d’ambitions. Je crois que le problème est aussi physique, certains joueurs s’entraînent un peu moins et sur des terrains difficiles, ça ne pardonne pas. On l’a vu avec une équipe de Wiers qui y est allée au caractère pour arracher méritoirement son point." Allez, avoue-le, Michel, tu ne voulais tout simplement pas gagner sur tes anciennes terres…