N3: le Skill décroche sa première victoire - Franky Dor: « Un super-résultat qui boostera le groupe »

« Juste bien servir »

En promotion, l’OTT s’est défait facilement du VPC (0-3). "Ça n’a pas été un grand match. Il y a tout de même un gros écart entre les deux équipes. Il nous a donc suffi de bien servir", constate le coach tournaisien. Un avis toutefois nuancé par son homologue frasnois : "Il y a eu de beaux échanges et malgré l’absence de Dimitri Neufkens, on sort un bon deuxième set avec les centraux qui ont bien tourné à ce moment-là", indique Sébastien Baudry.

Dans la même série, le PVTM a subi la loi de Nivelles (3-0): "Après six semaines d’arrêt, j’espérais mieux comme reprise de championnat, confesse Nicolas Anrys. On a démarré avec une réception catastrophique et des services sans aucune pression. Cela a été un peu mieux au deuxième set lorsque Robain Vanmoortel et Tom Bartholomeus sont montés, mais on est vite retombés dans nos travers dans le set suivant malgré un beau passage à l’arrière de Pavel Depoorter. Les deux points positifs que je vais retenir, c’est l’apport des jeunes et la prestation d’Antoine Lejeune au centre."

Revanche prise !

En P1, où le Skill était "bye", le PVTM n’a pas fait mieux que sa promotion puisqu’il est aussi battu 3-0 à Baudour… "Notre adversaire avait une revanche à prendre, car on l’avait battu trois zéro à l’aller, explique Rémi Martinez, obligé de monter au jeu pour son libéro, blessé à l’échauffement. Comme la réception ne marchait pas, on s’est heurtés à un bloc bien organisé. Et heureusement que Robain Vanmoortel a limité la casse aux trois mètres."

En élite provinciale toujours, Enghien a de nouveau perdu à domicile (0-3)… "Pourtant, Farciennes était prenable. Malheureusement, hormis Pierre Walravens, les joueurs n’ont pas suivi les consignes de service et d’attaque", nous confie Charline Couppez. Signalons enfin la défaite sur le score de 3-0 de Don Bosco à La Louvière.

On ne pouvait pas faire sans donner la parole au coach des Tournaisiens du Skill. Inutile de dire que Franky Dor était aux anges après le premier succès de ses garçons en N3. "C’est bien sûr un grand bonheur, souriait le coach du Skill. Cela a été tout l’inverse que ce que j’ai pu voir la semaine dernière contre Marke, où on a joué notre plus mauvais match depuis le début de la saison. Rien n’avait fonctionné que ce soit derrière ou au filet. À la décharge des joueurs, ce non-match pouvait facilement s’expliquer par l’absentéisme de nos universitaires accaparés par leurs examens. Tout l’inverse de ce week-end où j’ai pu récupérer à peu près tout le monde, sauf Victor Lefebvre et David Leclercq qui sont tous les deux toujours blessés. Heureusement, ces absences ont été compensées par le bon boulot de Jean-Edern Denis et de Simon Dussart, deux jeunes qui évoluaient encore en P1 lors de la saison dernière. Cette fois-ci, on a beaucoup mieux servi et on s’est surtout fort bien organisés au bloc pour museler leur opposite, qui a fini par s’éteindre. Une superbe victoire qui va booster le groupe."