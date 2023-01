Mouscron à nouveau piscine d’accueil des Enfants de Neptune de Tourcoing !

Si, cette fois-ci, on ne parlera plus de la plus prestigieuse des coupes européennes, le niveau n’en restera pas moins excellent dans l’eau. "Il sera même meilleur que celui d’octobre dernier, note Julien Donche, vraie cheville ouvrière du RDM qui s’affaire, comme bien d’autres du club, à tout mettre en place pour faire de la soirée de ce mercredi une nouvelle grosse réussite. En début de saison, quand les Enfants de Neptune de Tourcoing étaient venus jouer la phase préliminaire de la Ligue des Champions, ils avaient été au-dessus du lot par rapport à des Bosniaques, des Portugais ou des Grecs. Bien qu’il soit descendu d’un étage suite à une seconde phase de poules qui s’est moins bien passée, l’ENT fera face à du plus costaud ce mercredi en quarts de finale de la LEN Eurocup, soit la coupe européenne B (NDLR: il y a une troisième Coupe d’Europe en polo, la Challenger Cup, sorte de Conference League dans le foot actuel ou de Coupe Intertoto dans le foot de la fin des années 90) . C’est Savona, une équipe italienne, sixième classé de son championnat national, qui va se présenter face à nos amis français qui nous ont prévenus qu’il y aurait du répondant en face d’eux."

« C’est du 50-50! »

Tourcoing se donne, malgré tout, de vraies belles chances de prendre une option pour les demies en gérant bien ce match aller avant de devoir se rendre en Italie. "En début de semaine, j’ai eu un contact avec Jonathan Ghesquière (NDLR: ex-joueur du RDM, désormais assistant-coach à l’ENT) qui me parlait de 50-50 de chances de passer. En termes de forces en présence, ce sera partagé. Il sera juste important de bien négocier ce match aller pour se garder de réelles chances au retour."

Pour cela, les Nordistes, quatrièmes de leur championnat national et récent quatrièmes de la Coupe de France, pourront compter sur le soutien de leurs supporters et de ceux du RDM dans une piscine qu’ils apprécient. "Mouscron est un bassin qui convient totalement à la pratique du water-polo, note Julien Donche. Ce n’est pas un hasard si, après avoir joué son huitième de finale à Lille, le club de Tourcoing a décidé de revenir chez nous pour son quart. Rien que pour les spectateurs, les gradins sont confortables et permettent de très bien voir l’ensemble de l’aire de jeu."

« Une belle vitrine »

Accueillir ce match en pleine semaine ne s’est pas fait sans quelques adaptations, et notamment au niveau de l’accessibilité. "La piscine sera fermée à partir de ce mardi à 16h jusque jeudi matin. Il faut la préparer en y installant notre matériel reconnu par la fédération européenne. Il faut permettre aux équipes de s’y entraîner la veille et le matin même du match."

Des inconvénients que viennent contrebalancer de vrais avantages ! "Ce genre de rendez-vous permet de mettre en vitrine une infrastructure qui en a fini avec sa première phase de rénovation. Ça permet de montrer qu’une ville comme Mouscron peut accueillir du très haut niveau sportif, en dehors de l’habituel football. Et pour notre club, c’est pouvoir démontrer tout son savoir-faire organisationnel, et cela en prévision d’une participation espérée de notre équipe fanion à la Challenger Cup l’année prochaine, avec, aussi, l’idée de réaliser un profit via la billetterie et la gestion d’un bar RDM dans le hall d’entrée. Bar qui restera d’actualité lors des matches de notre équipe de Superligue."