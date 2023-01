L’EntreFoot, notre émission qui donne la parole aux acteurs du foot amateur !

Un réel succès car de nombreuses personnalités se sont succédé à son micro, "et beaucoup d’autres m’ont sollicité. Je me souviens aussi d’une émission ou nous avons échangé avec une trentaine d’entraîneurs."

Quand Stéphane a décidé de quitter le navire, Julien s’est attaché à poursuivre son travail, lui dont la passion pour le foot a toujours été intacte, que ce soit comme joueur à sa très belle époque, président de club et désormais comme entraîneur en P1 brabançonne. "Des médias qui souhaitaient digitaliser leurs contenus m’ont ensuite contacté." Dont L’Avenir et c’est ainsi qu’est né l’EntreFoot. Lors des douze premières émissions proposées, des thématiques transversales ont été abordées comme l’arbitrage avec notre régional Alexandre Boucaut qui a occupé le siège de l’invité, ou encore l’ACFF avec David Delferière. "On a aussi eu d’autres invités, dont Mohamed El Araïchi, le coach de Belœil."

Nouveau créneau horaire, de 19 h 30 à 20 h 30 !

Toujours dans l’idée de donner la parole aux acteurs du foot amateur, l’émission sera maintenant diffusée le mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 et tourne autour de deux axes: un premier dirigé vers des faits d’actualité et des réactions et le second qui porte sur des thèmes plus généraux du football amateur, comme la formation des jeunes, l’impact des parents et des diplômes… "On peut avoir un invité comme ils peuvent être dix à témoigner. On ne veut pas cibler une région ou une division. Cela doit toucher le foot amateur en général, de la P3 à la D2 ACFF, insiste Julien, qui se dit " très content des retours reçus jusqu’à présent, même si j’aimerais plus d’interactions en direct. "

Car il est bon de rappeler que les internautes peuvent interagir avec les invités pendant l’émission en posant des questions par tchat aux intervenants, " comme ils peuvent me contacter via la page Facebook de Foot amateur TV, les réseaux sociaux ou le site www.footamateurtv.com avant l’émission afin de proposer leurs sujets, finit Julien. On aborde tout, avec tout le monde, et sans aucun filtre. "