Justine Henin s’impose au TC Mouscron

La cité des Hurlus à la place… de Chypre

Le clou du spectacle lors du week-end des finales avec la présence de Carlos Rodriguez, l’entraîneur qui a mené Henin vers les sommets et qui préside désormais à la destinée des jeunes de l’Académie. Mais comment diable tout ce petit monde a-t-il donc atterri à Mouscron ? "C’est un petit concours de circonstances, explique Carlos Rodriguez. Au départ, trois de ces cinq jeunes auraient dû être engagés dans un tournoi international à Chypre. Mais cette compétition s’est avérée plus relevée que nous ne le pensions et nos protégés n’ont pas pu passer le “cut”. Au sein de l’Académie, nous jugions néanmoins très important qu’ils soient inscrits en compétition cette semaine, afin notamment que nous puissions analyser les progrès et les points à travailler lors de nos prochaines séances. L’offre de tournois en Belgique étant assez limitée au cours de ce mois de janvier, nous avons débarqué à Mouscron."

Rodriguez: « Je reviendrai au TC Mouscron »

L’entraîneur argentin ne regrette pas d’avoir visité la cité des Hurlus, que du contraire. "Nos jeunes ont réussi leur tournoi, mais ce n’est pas le plus important. Ils prestent tous sur le circuit Tennis Europe ou en ITF et je suis très heureux qu’ils aient pu découvrir une autre facette du tennis. Ils ont pu jouer dans une atmosphère bien plus détendue, mais surtout contre des joueurs présentant un style de jeu auquel ils ne sont pas habitués. Certains de leurs adversaires étaient d’ailleurs de solides morceaux."

C’était la première fois que Rodriguez, qui a aussi entraîné Yanina Wickmayer ou Na Li, mettait les pieds dans le club mouscronnois. "Mais ce ne sera pas la dernière ! L’accueil qui nous a été réservé était tout simplement génial. Votre région est vraiment très accueillante et je ne suis pas près de l’oublier."

Dans le camp de l’organisation, le juge-arbitre Stéphane Vuylsteke ne cachait pas sa joie de recevoir Carlos Rodriguez et toute sa clique de jeunes talents. "Je suis vraiment fier et honoré de sa présence. J’ai découvert quelqu’un de très simple et d’hyper disponible. Avec ses 185 inscrits, ce tournoi hivernal est une énorme réussite, sans compter que j’ai dû refuser du monde. La présence des jeunes de l’Académie Justine Henin m’a en plus permis de proposer du tennis de très haut niveau aux spectateurs présents et aux habitués du club."

Tout le monde sera d’accord avec "Steke", sauf peut-être ceux qui ont eu à affronter ces jeunes pousses véritablement assoiffées de victoires.