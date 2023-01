Beau hold-up d’Estaimpuis dans le derby

L’Essor devait absolument l’emporter alors qu’il dégringolait semaine après semaine, et s’est lancé dans le match en inscrivant quinze points à distance dans le premier quart. Pas banal. "On savait qu’il devenait urgent de gagner et j’avais récupéré un noyau un peu plus complet cette semaine, mes vétérans entourant à merveille nos quatre U21. Reconnaissons aussi que le Blue Gold était quelque peu déforcé", commentait Jérôme Geers. Le remplacement de Peter Dedeken ne semble en tout cas pas avoir l’effet escompté.

Un poil plus haut dans le tableau, la JS Dottignies accueillait Mons, troisième provisoire du classement. Damien Schiavone semble avoir trouvé la bonne formule pour décrocher un huitième succès. "J’avais opté exceptionnellement pour une zone 3-2 qu'on ne travaille pas souvent, en imposant de nombreuses prises à deux sur le porteur de balle. Le plan a parfaitement fonctionné car en défendant avec beaucoup d’agressivité, mes joueurs se sont créé énormément de contre-attaques, savourait le coach dottignien. Mons n’a jamais trouvé la solution et l’on peut vraiment parler de victoire collective car tous ont apporté leur contribution, principalement en défense. Ce résultat est d’autant plus agréable que les concurrents derrière nous continuent aussi à gagner. On dispute un drôle de championnat."

Même la lanterne rouge tournaisienne a opposé une belle résistance à Blaregnies ! "On démarre bien, en défendant très bien, puis on leur concède quatre contre-attaques dans les deux dernières minutes de la première mi-temps. Au final, cette dizaine de points encaissés à ce moment-là est restée jusqu’au buzzer final, c’est dommage", regrettait Émilien Duhamel. Enfin l’ASTEK a tenu la dragée haute au leader, avec un excellent Dramaix, auteur de 24 points, mais le collectif de Colfontaine était un cran au-dessus avec Gallez (18) et Louis (17) en tête de proue.