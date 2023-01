Pays Vert-Mouscron en demi-finales

Les championnats étaient mis entre parenthèses ce week-end afin de disputer les quarts de finale de la Coupe du Hainaut et les rencontres au programme de ces vendredi, samedi et dimanche ont tourné à l’avantage de nos représentants de la Wapi que l’on retrouvera en surnombre au stade des demi-finales. Dès vendredi soir, on savait que notre région allait automatiquement avoir une équipe à l’avant-dernier tour de la compétition avec Mouscron qui recevait Wez-Guignies. Favorites sur le papier de par leur statut d’équipe de P1, les Hurlues ont confirmé cette impression, dominant les débats face à une courageuse formation visiteuse qui a le bon goût de ne jamais rien lâcher malgré quelques éléments contraires dont la blessure sérieuse de leur gardienne qui a été évacuée de la pelouse, souffrant d’une double facture de l’avant-bras. Le Stade Mouscronnois s’est imposé 6-0 pour retrouver en demies – ça se jouera à Ath le week-end des 18 et 19 février – le Pays Vert qui, lui, s’est défait de Morlanwelz. Cela se passait samedi après-midi pour un duel entre équipes de P1 qui, là aussi, a tourné en faveur du favori, les Gazelles athoises étant leaders de l’élite provinciale alors que son adversaire végète plusieurs places plus loin. Score: 2-0 !