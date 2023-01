Ellezelles tombe directement dans la facilité et se fait surprendre dès la 6e sur une erreur défensive mise à profit par Scarpino. Les locaux se remettent ensuite en question et prennent l’avantage sur un doublé de Risselin après la demi-heure de jeu. Ellezelles creuse l’écart dès la reprise via Vandermotten, et contient par la suite les assauts de Barry qui ne trouve pas de solution pour revenir. Les conclusions de Coolen et El Alaoui confortent l’avance des visités. La rencontre se termine sur un penalty de compensation en faveur des visiteurs qui est arrêté par le gardien ellezellois.

Thumaide B – Wiers B 0-4

Terriblement déforcé, Thumaide se crée les premières occasions sans inquiéter le portier adverse. Après un quart d’heure, Wiers se réveille et ouvre la marque sur un deux contre un remporté par Piasta. Les visiteurs doublent la mise juste avant la pause sur un coup franc repris de volée au second poteau par Boucq. Les Mauves confortent leur avance avant l’heure de jeu sur une frappe en pleine lucarne de Huon. Thumaide n’a pas les armes pour renverser la vapeur et laisse Wiers une nouvelle fois alimenter le marquoir sur une reprise de Hannequart dans le petit filet.

Béclers B – Anvaing B 1-6

Déjà alarmé par un tir à côté dès la 2e, Béclers se fait surprendre sur une longue rentrée en touche reprise par Coenen au premier poteau, quelques minutes plus tard. Au bout d’un quart d’heure, un tir des 30 mètres de Semet dévié surprend le gardien de Béclers pour le 0-2. Clerfayt est à l’affût d’un relâchement du portier local (0-3). Anvaing enfonce le clou sur un corner repris au second poteau par Semet. Béclers retourne aux vestiaires en sauvant les meubles sur un beau mouvement collectif conclu par Decuypere. En seconde période, les visités confirment leur mauvaise forme en ne réagissant pas et en concédant un penalty transformé par Semet. Anvaing fixe le score à la 70e sur un tir à l’entrée du rectangle.

Risquons-Tt B – Havinnes B 1-0

La première période se joue de manière équilibrée avec des actions bien construites et des occasions franches de part et d’autre. Risquons-Tout se montre plus entreprenant en seconde période et ouvre la marque sur une conclusion de Dewitte dans le dos de la défense. Les locaux contrôlent ensuite les débats jusqu’à la fin.

Houtaing – Wodecq B 1-1

Peu de choses à se mettre sous la dent en première période. On signale néanmoins un beau coup franc de D’Haucourt à la demi-heure qui s’écrase sur le piquet. Peu après l’heure de jeu, Zuède déflore la marque sur penalty. Retranchés, les visiteurs s’accrochent pour préserver leur but d’avance. À la 80e, l’essai de Vander Linden passe de peu à côté de la cible. Il faut finalement attendre la toute fin de match pour voir Van Cauberg rétablir la parité. Contre-performance des locaux qui sont tombés sur une équipe repliée défensivement.

Bléharies B – Rongy B 1-1

En première période, Di Carlo et Vito se créent de belles possibilités. Rongy a l’occasion d’ouvrir la marque sur penalty à la 40e mais le gardien local Locqueneux arrête brillamment l’envoi. À la reprise, le coup franc botté par Baumont permet à Rongy de prendre les devants. À la 75e, Petit égalise contre le cours du jeu. Partage logique dans ce derby où chaque équipe a eu sa mi-temps. Bon arbitrage de Benoît Williame.