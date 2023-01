Le début de match est catastrophique pour les locaux qui se prennent trois buts sur deux corners conclus par Lopes et Guerar et un coup franc transformé par Thammavongsa. Malgré cette mauvaise entame de match, ils réagissent bien en équilibrant les échanges. À la 45e, Delloye relance l’intérêt du match sur penalty. En seconde période, on assiste au même scénario au niveau de la finition avec Boutelière, Guerar et Thammavongsa qui portent les chiffres à 1-6. Le mot de la fin revient à Dubly qui atténue la défaite des siens en fin de match. Vu la physionomie du match, le score est trop sévère.

Rumes – St Jean 1-2

Nouvelle mauvaise entame de match pour les Rumois qui encaissent d’entrée de jeu un but de Kurunczi à la réception d’un coup franc botté dans le tas. Rumes réagit par Klopecki, Coulmont et Ogé mais le score n’évolue pas pour le retour aux vestiaires. À la 65e, et à nouveau sur le même genre de coup franc, Debodenance double la mise. À dix minutes du terme, la tête de Henry est prolongée dans le but par Porret qui relance la fin de match. Trop tard cependant pour espérer mieux. Rumes devra revoir ses débuts de match.

Velaines B – Leuze A 5-1

Contre le cours du jeu, les Velainois prennent l’avance au marquoir par Lebgaa. Un penalty léger permet ensuite à Croes de doubler l’avance de ses couleurs. À la 50e, les Leuzois mettent à profit une erreur défensive pour se rapprocher. L’espoir est cependant de courte durée puisque dans la foulée, Lebgaa prend tout le monde de vitesse pour signer le troisième but local. Leuze baisse les bras et Velaines en profite pour aggraver la marque par Matmati sur penalty et Lebgaa. Victoire logique du collectif local.

Templeuve B – Escanaffles B 4-1

Au quart d’heure et contre le cours du jeu, Dooghe ouvre la marque. Les locaux sont amorphes et Escanaffles en profite pour égaliser peu avant la demi-heure suite à un autobut. Avance flattée pour Templeuve au repos. Après s’être fait remonter les bretelles par leur coach, les visités vont aborder la seconde période avec plus d’envie. À l’heure, Plancquaert donne l’avance à ses couleurs sur coup franc. Dans la foulée, Dooghe fait 3-1. La messe est dite et à un quart d’heure du terme, Franquet scelle le score final à 4-1. On ne retiendra que les trois points côté local.

Obigies B – Montkainoise B 4-0

Victoire nette et sans bavure pour une formation locale qui n’a pas été inquiétée durant l’après-midi. Au quart d’heure, Richard évite le gardien pour l’ouverture du score. Il est imité par Lauwers quelques instants plus tard. Sur le velours, Obigies B augmente son avance par De Coninck sur un service du jeune Preumont. Enfin, dans les arrêts de jeu, Platevoet fixe les chiffres à 4-0.

Taintignies B – Molenbaix B remis

La rencontre a été reportée à cause d’un terrain dangereux, encore gelé à certains endroits. Une sage décision de la part des deux équipes pour préserver l’intégrité physique de leurs joueurs.