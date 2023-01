Bien que les visiteurs débutent plutôt de belle manière, avec des envois de Diallo et Joye qui terminent au-dessus, le manque d’envie va très vite s’installer en leurs rangs. On ne sait trop à quoi attribuer cet état, peut-être qu’en fonction des dernières prestations Chièvres a-t-il cru qu’il suffirait de paraître pour vaincre, cela n’étant nullement le cas. Et si Moulin, le dernier rempart des "Aviateurs" n’avait pas été dans un grand jour, effectuant une demi-douzaine d’arrêts, même le point du nul se serait envolé. Une rencontre à oublier et un bon point en fonction des événements.

Pomm. A – Meslin A 2-1

Une bonne première demi-heure pour les locaux qui vont ouvrir le score à la 7e par Leliveld, bien servi par Ravicini. Meslin riposte à la demi-heure et Boisdenghien égalise. Secci est ensuite exclu et Pommeroeul doit poursuivre à dix. À la 67e, Mano dévie un corner de la tête, le gardien ne peut que repousser le cuir et Leliveld est idéalement placé pour inscrire le 2-1.

Harchies-B. – Tertre B 2-1

Une rencontre équilibrée où le beau jeu est au rendez-vous. À la 39e, une faute sur Hilélis est sanctionnée d’un coup de réparation que transforme Marchi pour l’ouverture du score. Après les citrons, Florent et Islem ont de belles possibilités de doubler la mise, mais c’est au contraire Kone qui égalise à la 75e. À dix minutes du terme, les esprits vont s’échauffer et pas moins de quatre cartes rouges, deux de chaque côté, vont être distribuées. Florent va toutefois apporter les trois points à sa formation en inscrivant le but victorieux à la 95e.

Vaudignies A – Givry 1-2

Une première période sous le signe de l’équilibre, sans toutefois que le danger soit porté devant les cages adverses. On peut quand même relever une belle opportunité pour le local Pierre qui manque de justesse. Suite à un coup de coin, Darck fait 0-1 à la 20e. Après la pause, Vaudignies va reprendre un pressing plus intense et sera récompensé à l’heure de jeu via une faute de main commise dans le rectangle et donnant un coup de réparation transformé par Minon. À la 82e, une frappe des 30 mètres qui semblait anodine surprendra le gardien local et c’est de la sorte Calo qui réussit le 1-2.

Flénu B – Belœil B 7-5

Beloeil va se mettre tout seul dans les ennuis au cours des dix-neuf premières minutes. Totalement absent des duels et laissant l’initiative à l’adversaire, le marquoir indiquait alors 4-0. Ils vont ensuite se ressaisir quelque peu et ne plus encaisser avant la pause. Akherraz remet un peu d’espoir dès la reprise et fait 4-1. Les locaux répliquent immédiatement sur penalty, mais Depinois fait 5-2. Nouveau but des locaux et gros réveil des troupes de Belœil qui font 6-3 par Dereumeaux et marquent encore via Akherraz et Laurent. La marque passe alors à 6-5. Nouvelle approximation défensive et nouveau but des locaux qui mettent ainsi fin à un suspense de très courte durée. On garde néanmoins le moral à Belœil, même si on sait que cela se complique de semaine en semaine.