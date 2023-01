Au quart d’heure, Thulier sert Altruy qui ouvre la marque. Seghers et Thulier vont toucher le poteau et c’est donc 1-0 à la pause. Dès la reprise, Rowie isole Thulier qui fait 2-0. Un coup franc de Thulier est bien repris de la tête par Hempte pour le 3-0. Nouveau coup franc de Thulier et c’est cette fois Maertens qui place un coup de tête victorieux. Thulier, roi de la dernière passe de l’après-midi, sera au botté du corner que reprend Hempte de la tête pour le 5-0 final.

Pays Vert B - Béclers A 1-2

Après de petites occasions de part et d’autre, le local Dubois voit son envoi arrêté par un défenseur replié sur la ligne alors que le gardien était battu. Chotin oblige Zimine à la parade. Juste avant la pause, un centre de Pécheur qui semblait loupé prend le chemin du but et c’est 0-1. Fontaine égalise à un quart d’heure du terme d’un puissant envoi aux 30 mètres. Profitant d’une errance défensive, Pinaton fera 1-2 à la 81e. Le local Jadot verra son coup de tête être stoppé à même la ligne par un défenseur.

Esplechin – Ellezelles 1-0

Esplechin est bien en place d’entrée de jeu et les deux équipes vont proposer du beau spectacle durant la période initiale qui se terminera toutefois sur un score nul et vierge. À la 50e, sur leur second coup de coin consécutif, les locaux vont déflorer la marque. Craeye tire le corner et Soudan le dévie dans le but d’un joli coup de tête. Il faudra une toute grosse intervention de Pitot pour éviter l’égalisation en fin de partie.

Squadra Mouscron - Hérinnes 9-2

Hérinnes n’est pas venu en terres mouscronnoises avec l’intention de fermer le jeu, les locaux étaient simplement plus forts. Après un doublé de El Housni, Ameluan, Deschaumes et Brouillard vont faire en sorte de rentrer aux vestiaires avec un score de forfait. Ameluan récidive après les citrons tandis que Guenoune fait 6-1. Brouillard se fendra alors d’un triplé, le second but visiteur étant inscrit par Derrouaz.

Péruwelz B - Velaines A 1-0

Dès la 4e, un long ballon dévié par Camara atterrit chez Plaet qui ouvre la marque. Camara aura deux belles possibilités de doubler la mise, tandis que Devos est bien proche d’égaliser. Des occasions vont encore échoir sans réussite à Camara et Plaet d’un côté, tandis que Malice et Devos ne seront pas plus heureux de l’autre.

Rongy A - Thumaide A 3-3

Thumaide laisse l’initiative à son adversaire et procède en contres. Sur l’un d’eux, alors qu’un corner était joué pour les locaux, Taquet s’échappe et fait 0-1. Altruy double le score dans la foulée. À la 42e, une faute de main permet à Altruy de faire 1-2 sur penalty. À la reprise, un long ballon d’Altruy trompe la vigilance du gardien. Altruy, celui jouant dans l’autre équipe bien entendu, fait 2-3 en se montrant le plus prompt sur un long ballon. C’est Textoris qui va égaliser en mettant fin à un cafouillage en fin de rencontre.

Havinnes - Luingne B 1-2

Debels fait 0-1 à la 28e en étant idéalement posté au second poteau. À la 45e, Dormont lance Denis qui égalise. Vroman intervient bien devant Denis après les citrons. Il faut ensuite un défenseur replié sur sa ligne pour arrêter l’envoi de Dormont. Devos en profite pour faire 1-2 à la 87e. Denis se heurte une nouvelle fois à Vroman qui a livré une prestation irréprochable entre les perches. Sans lui, Havinnes aurait pu revendiquer bien mieux.

Etoilés Ere B - Bléharies A 1-1

Bléharies se montre très dangereux et il faut tout le brio de Dewez pour garder ses filets vierges. C’est 0-0 à la pause. Dewez s’interpose de nouveau avec brio devant Delacroix après le café, mais le même joueur parvient toutefois à trouver l’ouverture (0-1). Après deux buts annulés pour hors-jeu, fort justement d’ailleurs, Andrisse va égaliser suite à un service de Castel.