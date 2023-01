Après la débâcle à Estaimbourg, Bryan Losterman avait remanié son effectif et confié le brassard à Abidellah. Ces changements ont porté leurs fruits puisque les Mauves ont arraché un point "Il fallait une réaction. J’ai vu beaucoup de caractère et ça fait plaisir. Ça nous permet d’espérer. On va prendre un match après l’autre mais j’y crois", souriait le capitaine qui a fait honneur à sa fonction en égalisant à un quart d’heure de la fin. Il est le premier à se mettre en évidence vite imité par Stevens et Tondreau. L’ex-Wiersien se présente seul face à Sainthuile mais il place à côté. En deux minutes, Gallo mis sur orbite par Aneddam et Stevens font 0-2 mais Colla réduit les distances à la 39e. Ronfaut venu de la P4 est proche de l’égalisation à la 53e, Dubruille intervient devant Aneddam deux minutes plus tard. Wiers pousse et Abidellah égalise. Un dernier envoi de Lhoir est dégagé mais la parité est logique. "Depuis quelques semaines, on n’arrive plus à tuer un match. Physiquement, on coince en deuxième. Dès qu’on encaisse, on arrête de jouer. Et comme on offre des cadeaux à l’adversaire, on doit se contenter de ce point", se désolait le capitaine visiteur Selçuk Alageyik.

Montkainoise Etoilés Ere 1-1

Ere marque sur sa seule occasion de la première mi-temps par Duhamel, qui dévie dans son but un centre à la 20e. "On ne baisse pas les bras. On était bien et on s’est créé de multiples occasions avec Chamart, Carette et Lefevre qui se sont heurtés à un grand Spreux", lâche Fabrice Leleu. Les Kainois reprennent de plus belle en seconde mi-temps mais Spreux repousse une nouvelle occasion. Theunis est exclu à la 60e pour une 2e jaune. Kain pousse et cela porte ses fruits à la 56e, Chamart convertissant un penalty sifflé pour faute de main. "Malheureusement Lefevre se blesse à la 75e, et Guettabi, qui le remplace, est exclu logiquement après quelques minutes pour une faute volontaire. Dommage car on était bien organisés et au-dessus de Ere. J’aurais signé pour un point avant le match mais j’en ressors finalement déçu ".

Pays-Blanc – Estaimbourg 1-1

Le Pays-Blanc rentre bien dans la partie en fait tourner alors que les visiteurs font le gros dos pendant les dix premières minutes. "Estaimbourg a formé un bloc bien en place et a procédé par des reconversions dynamiques. C’était un match compliqué. Carbonnelle a sauvé plusieurs face-à-face contre Devianne et Taquet. Je suis satisfait du nul, notre adversaire méritait de gagner", lâche Fabian Vervoort. À la 54e, Delattre effectue un beau débordement et prend son opposant de vitesse. Son centre est repoussé par le gardien avant que Clément, à l’affût, ne fasse 0-1. Mais les visités égalisent à dix grosses minutes de la fin par Delannoy qui reprend un bon centre de la gauche. "On ressort avec un 4/6 face à Obigies et une équipe qui alignait une belle série de victoires. C’est plutôt pas mal". En fin de partie, Michel et Desmet reçoivent une seconde jaune.

Herseaux – Templeuve 1-2

"C’était un beau match mais une défaite logique. Templeuve était très conquérant et on pouvait voir une union très forte des joueurs autour de Jean-Do Vessié", détaille Julien Deconinck. Sur une première erreur, Bariseau déflore le marquoir d’un beau but autour de la 20e. Avant la mi-temps, Monier égalise d’un tir croisé sur un service parfait de Debailleul. "On a poussé mais c’est Templeuve qui l’emporte. Cela se sentait que le 1er qui marquait allait empocher la victoire. D’autant plus qu’il y a eu beaucoup d’approximations de notre part". A la 79e, Andal punit une mauvaise passe plein axe d’un défenseur local pour geler le score.

Enghien – Néchin 0-1

"On méritait le nul. On pouvait se poser la question de savoir qui était premier. Mais la pièce est tombée du côté de Néchin qui s’est montré plus réaliste et dont l’engagement a fait la différence ", pointe Didier Magnus. À la 15e, Ritière rate le 1-0 sur un bon centre. Un quart d’heure plus tard, Paternostre tente sa chance mais sans succès. Après une belle combinaison, Deconinck marque avec l’aide du poteau. En deuxième, Enghien pousse mais peu d’occasions sont créées. "À quelques minutes de la fin, Baudoux est accroché dans le rectangle mais l’arbitre, auteur d’un très bon match, n’a pas sifflé. On est défait, mais avec les honneurs ".

Anvaing – Obigies 0-0

"Deux équipes qui se valent et qui ont un style de jeu équivalent se sont affrontées dans un match avec peu d’occasions", analyse Fréderic Rousseau. Pourtant, dès la 5e, Mahée se procure une opportunité en frappant au ras du poteau depuis l’entrée du rectangle. Obigies se montre dangereux sur phases arrêtées. Sur corner, Bruyneel sort un arrêt trois étoiles sur une frappe de Bonnemaison. Après une première mi-temps rythmée, Anvaing se procure deux occasions à la sortie des vestiaires. Mais Duvivier ne parvient à reprendre que du genou un excellent centre de Dendauw à cause d’un bond juste avant sa reprise avant qu’Hustache ne cadre pas. Bonnemaison trouve, lui, la transversale sur une reprise de la tête sur corner. "En fin de partie, les deux coachs n’ont pas voulu prendre de risque malgré un nul qui n’arrangeait personne".

Biévène – Real B 2-5

"Je suis fier de mes joueurs, on n’a pas démérité. Mais il fallait s’en douter, quatre joueurs de la D2 sont venus renforcer l’équipe. La Real a besoin de points et il ne leur fallait pas perdre la face face au voisin", détaille Alain Sterckx. Segala a donné l’avantage aux siens sur deux buts plus ou moins semblables. À la 6e, l’attaquant débordant sur le flanc avant de rentrer et d’ajuster pour le 1-0. Mais Koné, Okuka et de nouveau Koné permettent à la Real de revenir à deux reprises à égalité et de mener à la pause. "J’ai dit à mes joueurs de lever la tête. On a montré un beau visage et joué un bon football. Malgré le fait qu’avec Burgue qui revenait d’une grippe et Luchtens d’une contusion, on a fait avec les moyens du bord. La victoire de la Real reste méritée". Koné, Okuka et Koné portent le marquoir à 2-5, Segala ratant sur penalty l’occasion du 3-5.

RUS Tournai – Isières 1-2

Les Tournaisiens rentrent bien dans le match et mènent 1-0 sur une frappe des 20 m de Kouvoua. "On a proposé un jeu porté vers l’avant qui était intéressant. C’est le début d’un projet de construction. Ce n’était pas parfait, même si on peut noter la qualité de notre engagement aujourd’hui", explique José Da Silva, le T1 unioniste. Mais Isières s’est montré plus agressif en fin de partie et a pris l’ascendant sur le jeu durant les dix dernières minutes en se procurant plusieurs occasions. Paelinck égalise à la 80e sur un coup-franc parfaitement enroulé à l’entrée de la surface avant que Yakassongo ne donne la victoire aux siens sur penalty trois minutes plus tard.