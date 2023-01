P1: Excellente opération pour Beloeil et Molenbaix, les deux ténors

"Nous nous sommes battus avec nos armes et ma défense totalisant 154 ans ! Mais je reconnais que Luingne a une très belle équipe et que mon gardien peut être élu homme du match", précise Piero Rizzo.

Pour le reste, que des succès. Mais Molenbaix a dû se montrer patient avant de venir à bout d’une séduisante équipe de PAC Buzet. "Cette victoire fait vraiment plaisir, avouait Martin Fontaine. Même à 0-1, nous n’avons pas paniqué car la fin de la première période nous a montré qu’il y avait la place pour remporter ce duel. Grâce à ce succès, on peut commencer à penser au tour final. Avec la défaite de Gilly, c’est une excellente journée pour nous."

Le Pays Blanc a enchaîné en s’imposant méritoirement à Solre. Jacques Depreter boit du petit-lait. "L’objectif de la journée était de garder le zéro derrière. En ne prenant pas de buts, on savait déjà qu’on allait revenir avec quelque chose. Mais j’ai aussi des joueurs à caractère offensif qui savent se créer des occasions de but. Deux ont été concrétisées pour trois unités importantes pour nous. Je crois que cette victoire est logique et méritée."

Péruwelz a également confirmé son sursaut entrevu contre Ransart en allant s’imposer sur le synthétique de la lanterne rouge. " Face à une jeune équipe montoise qui essaie de pratiquer du bon football, nous avons été particulièrement efficaces sur nos phases arrêtées. L’état d’esprit de l’équipe est bien meilleur: nous en sommes revenus aux bases, à savoir, l’engagement et l’envie de jouer les uns pour les autres.

Nous entamons une série avec cette deuxième victoire consécutive. Le but sera de la prolonger dimanche prochain contre Soignies pour se qualifier au tour final, voire accéder au podium. Notre groupe a toutes les qualités pour le faire ", assure Manu Debliqui, le CQ péruwelzien.

Rien ne perturbe Belœil. Semaine après semaine, les succès succèdent aux succès. On en viendrait presque à remercier Molenbaix de résister un peu pour connaître une once minime de suspense quant à l’octroi du titre prochain ! Même Gilly, avec une prestation honnête, n’a rien pu faire pour enrayer la belle mécanique unioniste. Chemcedine El Araïchi en déduit ce que tout le monde se dit tout bas: "le seul adversaire de Belœil, c’est Belœil lui-même et même si Molenbaix s’accroche encore derrière après son succès contre PAC Buzet. La concurrence est toujours présente mais nous essaierons malgré tout de gagner tous les matches."