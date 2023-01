N3C : des Leuzois trop timides, des Frasnois un peu laxistes

C’était le tournant du match car les locaux n’allaient pas se remettre de ces deux chances incroyables de pouvoir prendre l’avance au marquoir. À un quart d’heure du terme, Anderlecht ouvrait le score et doublait la mise dans la foulée. À 0-2, la réaction locale était beaucoup trop timide et on avait même le sentiment que plusieurs joueurs commençaient à baisser les bras alors qu’il restait encore dix bonnes minutes à jouer.

Colla sauvait l’honneur en fin de match dans l’indifférence générale. Leuze avait tout en main pour mettre fin à sa série noire mais fallait-il encore le vouloir ! Irréprochable sur le terrain, Guillaume Canard ne cachait pas sa déception: "Dommage car en première mi-temps, on était bien structuré avec une bonne organisation défensive. Avec l’arrivée de quelques renforts, chacun avait envie de bien faire. Le problème, c’est cette finition car à côté de ça, on arrivait à rivaliser avec cet adversaire plus fort au niveau technique. Le point positif est qu’on aura joué 40 bonnes minutes… avant de baisser les bras."

Sixième défaite d’affilée

Après le match, le président Joshua La Placa faisait la grimace. Lui qui s’investit sans compter pour son club espère que son équipe retrouvera le chemin du succès: "Moralement, avec cette sixième défaite d’affilée, ça devient difficile pour tout le monde. Pour notre coach en premier car il fait son possible pour que tout aille bien. On a eu l’occasion de mener et, au final, on se fait punir alors qu’on méritait mieux. Pour le moral, il faut maintenant une victoire pour relancer la fin de saison. On doit continuer à bosser en préparant aussi déjà la saison prochaine", concluait-il un peu dépité.

De leur côté, peu en verve en première période, les Frasnois de Gaby Ouanane ont été menés au score par Anderlecht United, la lanterne rouge, avant de se ressaisir, non sans mal, et gagner 8-2. "C'était notre pire première mi-temps de la saison. À l’échauffement, on n’était déjà pas concentré. On a cru sans doute que ça allait être facile parce qu’on jouait contre le dernier au classement. L’avance d’Anderlecht au quart d’heure était d’ailleurs méritée face à notre laxisme. Heureusement, on a quand même réussi à inscrire trois buts pour le repos, mais ce n’était pas brillant du tout." À la reprise, les choses se sont améliorées pour les Frasnois qui appuyaient un peu plus sur l’accélérateur. Enfin pourrait-on dire ! À partir de ce moment-là, ils appliquaient les consignes du coach en posant tout simplement le ballon au sol. Les buts s’enchaînaient et les Olympiens finissaient par dérouler en inscrivant au total huit buts par Ouchen à trois reprises, Duhaut deux fois, Paternotte, Nys et Leleux. Un succès qui a mis du temps à se dessiner mais qui permet aux Frasnois de se rapprocher du podium.