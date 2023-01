N3C : Brunehaut perd ses premières plumes

Poussé par un public influençant les moindres décisions arbitrales de manière peu courtoise, Cuesmes inscrivait trois buts qui allaient donner au score son allure définitive (5-5). "On avait tout en mains pour gagner mais on a donné la fin de match. La pression était telle que c’était difficile de résister jusqu’au bout aux différentes provocations. On ne cherche cependant pas d’excuses dans le sens où on ne peut s’en vouloir qu’à nous-mêmes. On a eu l’occasion de plier le match à 2-5..."

Même si un nul à Cuesmes n’est pas une mauvaise chose en soi, cela redistribue les cartes en tête du classement. Vendredi soir, Brunehaut reçoit Eagles Brussels, son dauphin, avec une pression qu’il faudra gérer. Cette fois, on entre vraiment dans le vif du sujet. "Un match qu’on attend depuis longtemps car c’est la seule équipe qu’on n’a pas encore rencontrée. J’espère qu’on aura tiré les leçons de Cuesmes. On doit tout faire pour garder notre invincibilité, surtout à domicile ."