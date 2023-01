N1 : vendredi noir pour la Squadra Mouscron

Il y a des jours comme ça où on ferait mieux de rester chez soi. Les joueurs de la Squadra ont vécu un vendredi pas comme les autres avec des trucs incroyables qui ont gâché leur soirée. Autocar en panne de chauffage, échauffement frappé par des blessures, clés de vestiaires introuvables à la pause… Bref, c’était digne d’une caméra cachée. Malgré tout, les protégés de Nicolas Greco ont bien entamé la rencontre en menant 0-1 par Zireg. Ce but d’avance, ils le conserveront jusqu’au repos après avoir gaspillé des belles opportunités. "On peut avoir des regrets de ne pas avoir concrétisé nos occasions franches. Offensivement, on n’y était pas car on faisait souvent les mauvais choix, même s’il faut souligner le bon match du gardien local."