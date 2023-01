Trop passifs et attentistes, les visiteurs démarrent mal la rencontre. Lauwe en profite pleinement et fait 1-0 sur corner à la 20e. Secoués, les "Jaune & Noir" jouent plus haut et augmentent leur pressing. Le dernier geste fera défaut jusqu’à la 27e et l’égalisation de Garrevoet. Moen aura alors deux grosses possibilités, mais n’en profite pas. Dès le retour des vestiaires, Lauwe reprend l’avantage à la suite d’un coup franc bien négocié. Les visiteurs prennent alors tous les risques pour revenir au score, sans toutefois y parvenir. "Le point aurait été plus logique, avouait Greg Vandenbulcke. Lauwe a eu pas mal d’occasions, mais les plus franches étaient de notre côté."

Dottignies – Poperinge 2-0

Face à une ambitieuse équipe de Poperinge, les hommes de Pascal De Vreese ont livré un tout gros match ! Présents dans chaque duel, les locaux profitent d’un penalty pour faire 1-0 peu avant la 20e. Un avantage qu’ils doublent 15 minutes plus tard, à la suite d’un owngoal. Dans les cordes, Poperinge ne parviendra jamais à réagir. "C’est le jour et la nuit par rapport à la semaine dernière, souriait le T1 local. Quel match, quelle envie ! C’est cet état d’esprit que nous devons afficher semaine après semaine. Et si tel est le cas, nous ferons encore de belles choses dans cette série."

FC Houthem – Kuurne 1-3

"Je me dois de commencer mon analyse par dire à quel point je suis fier de mes gars. ", détaille Thomas Magry. Face aux leaders, les locaux ont fait mieux que se défendre, poussant parfois Kuurne dans ses retranchements. Des visiteurs qui parviennent à ouvrir la marque sur un contre favorable, avant de doubler la mise dès la sortie des vestiaires. À la 55e, Colnot réduit l’écart d’une superbe frappe éloignée. Mais Shabouev redonne aux siens une avance de deux buts moins de dix minutes plus tard. "Le match était intense et je pense que les supporters sont contents. Il nous a manqué un peu de réussite."