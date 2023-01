Il fallait un perdant, dommage c’est le Skill !

Dans les premières minutes de la rencontre, Audenarde se détache légèrement (5-8). Le Skill refait rapidement son retard avec un Tristan Ionica qui n’est pas bloqué à l’aile. Louis Petitprez, bien servi par Gil Vincart, permet ensuite à son équipe de passer devant (19-18). Audenarde réagit et une série de services redonne l’avantage aux visiteurs qui ne seront plus rejoints (24-26). Au début de la manche suivante, le même scénario se reproduit avec un premier écart en faveur d’Audenarde et un retour du Skill, où les nombreux changements s’avèrent payants. Les deux adversaires se contrôlent alors jusqu’à 24 partout. Un ace de Louis Petitprez donne une balle de set aux locaux, mais ils ne parviennent pas à conclure et Audenarde remporte la manche sur un bloc au centre (25-27). Le Skill ne se décourage pas pour autant et entame bien le set suivant (5-2). Audenarde refait une nouvelle fois son retard en durcissant ses services (17-17). Quelques décisions contestables du premier arbitre freinent alors cet élan et les locaux en profitent pour se détacher à nouveau (21-19). Tristan Ionica creuse un peu plus le trou par des services qui déstabilisent pour la première fois le libéro adverse, Gilles Leturcq, impeccable jusqu’à alors. Les Tournaisiens finissent donc par s’imposer tout à fait méritoirement (25-21). Le début de la quatrième manche est à peu de chose près la copie conforme des précédents avec deux formations qui se répondent au coup par coup et une égalité qui perdure jusqu’au milieu du set. À 12-12, Audenarde marque cependant le pas, surtout dans le chef de son passeur, qui oublie le centre. Ce qui facilite la tâche de l’équipe locale, qui bloque mieux (16-12). Le Skill s’applique aussi à l’attaque, à l’instar de Louis Petitprez et de Lucas Lefort, intenables au filet. Et l’écart grandit encore (21-14). En face, on subit et un changement de passeur ne peut empêcher les locaux de rétablir l’égalité dans les sets (25-22). Le tie-break à peine débuté, une blessure du remplaçant du premier passeur d’Audenarde permet à ce dernier de refaire son apparition sur le terrain. Le score reste une nouvelle fois très équilibré jusqu’à douze partout. Hélas pour le Skill, deux fautes directes viendront départager les deux équipes (12-15).