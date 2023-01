Attention danger: le Pays Vert a de nouveau le Top 5 dans le viseur !

Et avec cette petite unité en plus, les Athois seraient dans le Top 5, partageant le dernier siège avec Schaerbeek au lieu d’occuper le sixième en compagnie de Tournai. Une entrée parmi les cinq premiers qui pourrait n’être retardée que d’une semaine puisque la prochaine journée renseigne des duels entre concurrents directs, notamment Manage-Tournai et Symphorinois-Schaerbeek. La venue servira-t-elle à s’immiscer enfin parmi les gros bras ? "Non, elle servira juste à prendre trois points. Je connais mes loustics: si on leur met en tête qu’il y a une bonne opération à faire, ils prendront plaisir à passer à côté", sourit David Bourlard.