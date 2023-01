Quatrième nul de suite pour Tournai: "Cela devient problématique..."

Les Tournaisiens équilibrent vite fait les échanges et passent devant assez rapidement. Coqu aurait déjà dû profiter d’une erreur défensive pour ouvrir le score à la 11e mais il échoue à côté. Heureusement, Van Wynsberghe est plus adroit sur le bel assit de Calon deux minutes plus tard, son but mettant les Sang et or sur une orbite parfaite !

Le scénario maintes fois vécu va alors se reproduire: quatre minutes après l’ouverture du score, c’est Coqu qui envoie Destrain à la rencontre du gardien adverse, celui-ci gagne son duel en déviant le tir de Malory. Le match aurait déjà dû être plié mais – comme d’habitude – les troupes de Jérémy Descarpentries jouent les Saint-Bernard en permettant à l’adversaire d’espérer. Mbenti expédie sa tête à côté alors qu’il manque quelques centimètres à Van Wynsberghe pour réceptionner un centre de Calon, l’attaquant tournaisien aurait pu soulager ses couleurs d’un petit lob assassin.

A deux minutes près…

Les Sang et or poursuivent sur leur lancée au retour des vestiaires avec une reprise de Van Wynsberghe au-dessus et deux envois de Lekehal monté au jeu pour suppléer Coqu. À partir de là, le match va complètement changer d’âme: les Tournaisiens reculent en voulant malaisément défendre leur mince avantage et Schaerbeek va en profiter pour porter les coups de boutoir: Gianquinto sort de sa lucarne un essai de Mapessa avant de stopper un envoi d’Ade Bandama. Les visiteurs réclament un penalty à douze minutes de la fin mais c’est Mabika qui prend jaune pour simulation. Le gardien tournaisien sort encore une super parade sur un coup franc de Malela à quatre minutes du terme. Tournai souffre et craque à deux minutes de la fin sur un centre de Malela que personne ne dégage, Mukota à la ré ception de la déviation n’ayant plus qu’à conclure. Mérité mais une fois de plus déprimant vu les circonstances…

Buts: 13e Van Wynsberghe (1-0); 88e Mukota (1-1). FC Tournai: Gianquinto, Piéraert, Brouckaert, Holuigue, Zanzan, Kaba, Destrain (79e Nejda), Calon, Dassonville, Coqu (50e Lekehal), Van Wynsberghe (64e Amury). Crossing Schaerbeek: Vlogaert, Mapessa, Malela-Ndangba, Op’T Eynde, Roisin (46e Muray Belesi), Eyenga, Mabika, Mukota, Ade Bandama (84e Kinkela), Mbenti, Kamagate (73e Nzinga). Cartes jaunes: Van Wynsberghe, Destrain, Holuigue, Mabika, Mapessa. Arbitre: M. Tanko.

Alors que Pascal Withofs le coach de Schaerbeek se satisfaisait du nul "logique parce que mes joueurs n’étaient pas dans le match malgré la première occasion franche en première mi-temps mais bien mieux après la pause avec le changement de position de quelques joueurs (NDLR: dont Eyenga qui a posé pas mal de soucis)". Il justifiait encore justement la parité en relevant "les belles interventions de Gianquint".

Son homologue Jérémy Descarpentries ne pouvait que dresser un constat moult fois entendu: "Le résultat est malheureux avec la première mi-temps au contenu maîtrisé. Si on mène 3-0 à la pause, il n’y a rien à dire. Ça commence à devenir problématique mais tant qu’on laisse de l’espoir à l’adversaire, c’est normal qu’à la fin il en profite".

« On n’arrive pas à tuer un match... »

On l’a déjà signalé mais si on fait le compte des unités galvaudées, les Sang et or auraient non seulement gagné la tranche mais ils se situeraient quasi en tête. Et de commenter les deux visages différents de ses ouailles: "Même si le début de la seconde mi-temps n’a pas été mauvais, on n’a plus su conserver la balle, on a reculé et c’est malheureux de ne pas avoir su faire le dos rond. On a manqué de mobilité. C’est notre problème actuellement, on n’arrive pas à tuer un match alors qu’on a les possibilités franches pour le faire. Alors, quand l’égalisation survient à une minute de la fin, ça fait mal mais on ne doit s’en pendre qu’à nous-mêmes".

Le gâchis continue hélas et ce quatrième nul consécutif élimine les Sang et or de la lutte pour la deuxième tranche – les regrets seront énormes et risquent d’être éternels si en fin de saison les Tournaisiens ne se qualifient pas pour le tour final – mais il faudra maintenant tout donner pour accrocher une place dans le Top cinq. À onze matchs de la fin, le combat commence…