Ce sont d’abord les joueurs repliés sur leur ligne qui se mettent en évidence. Dans le premier quart d’heure, Fontaine supplée George sur un essai de Hemberg, le portier repoussant ensuite une tentative de Vanhorick. Sur un contre rondement mené, Sylla ouvre vers Dezitter dont le tir est dévié par Vandenvelde puis repoussé sur la ligne par Servais ! Après une nouvelle tentative de Dezitter, c’est Nzé Bonkomo qui repousse sur sa ligne l’essai de Sylla ! Ce dernier est encore contré avant que Vandenvelde ne sauve les meubles. Petit aura aussi l’occasion d’ouvrir le score mais il rate son contrôle au plus mauvais moment. Ce troisième quart d’heure a été très dur pour PAC Buzet.

La seconde période débute comme la première. A. Francart croit marquer mais Fontaine repousse sur sa ligne de but ! Après un coup-franc prolongé par Tangle sur Vandenvelde, George se loupe complètement sur un dégagement, permettant à Vanhorick à l’affût de déclencher le marquoir. Malheureux sur ce coup-là, le gardien molenbaisien se reprend joliment en repoussant les tentatives de Hemberg et Nzé Bonkomo.

Il reste dix minutes et Molenbaix débute sa "remontada" par un coup-franc de Petit qui flirte avec la lucarne de Vandenvelde. Une remise en touche locale n’est ensuite pas bien appréciée par le portier visiteur qui se fait lober par un heading de Sylla pour une égalisation méritée. Dans la foulée, Petit est contré en corner. Sur celui-ci, il dépose le cuir sur le front de Sylla qui coupe la trajectoire du ballon au premier poteau.

Déchaînés, les Molenbaisiens continuent d’attaquer. Dans tous les bons coups, Sylla récupère un ballon aux trente mètres et décale le jeune Dujardin qui trompe Vandenvelde via la transversale pour la clôture de la marque.

Molenbaix réalise une excellente opération pour le tour final en voyant son adversaire du jour et Gilly perdre des plumes ce dimanche.

Buts: 61e Vanhorick (0-1), 81e et 84e Sylla (1-1 et 2-1), 92e Dujardin (3-1). Molenbaix: Geoige, Tangle, Rei, Morain (80e De Coninck), Sylla, Debuysschere (75e Fiston), Fontaine, Dezitter, Dekampener (71e Tingiya Dogo), Coqu, Petit (90e Dujardin). PAC Buzet: Vandenvelde, Servais, A. Farncart, Bailly, D. Francart, Van Roosendael, Nze Bonkomo, Ficheroulle, Crocco, Hemberg, Vanhorick. Cartes jaunes: Servais, Van Roosendael. Arbitre: M. Hurteux.

L’entraîneur visiteur n’était pas spécialement déçu de la prestation de son équipe et on le rejoint sur ce point. "Le résultat est décevant, pas la manière. Je voulais voir si mon équipe était capable de boxer dans la même catégorie que Molenbaix qui est la plus forte de la série après Belœil. Nous avons tenu le choc mais le dernier round a été fatal. Même si nous avons ouvert le score pour nous mettre dans les meilleures conditions, il manque encore quelques détails qui ont fait la différence. Mais cette défaite n’est pas une catastrophe. Pour le moment, nos objectifs sont pleinement respectés et nous n’avons jamais dit que nous voulions remonter le plus vite possible. C’est en jouant des matches comme celui-ci que nous poursuivons notre apprentissage pour un meilleur avenir."