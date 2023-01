Mauvaise soirée pour la Squadra en N1, Brunehaut accroché pour la première fois en N3 !

En Nationale 1, la Squadra Mouscron avait un match important dans la course aux play off face à Hamme. Dans une soirée très bizarre, les Hurlus ont pourtant mené 0-1. Mais ils ont ensuite pêché trop souvent à la finition pour espérer créer un écart suffisant. Ils furent malgré tout proche du nul, avant un dernier but local à trente secondes du buzzer… (3-2) Voilà une cartouche grillée pour les troupes de Nicolas Greco.