Le Pays Vert a résisté à l’appel du Léo

Il y a parfois des mots que l’on croit bien choisis mais qui ne le sont pas tout à fait une fois qu’on peut les échanger avec la personne à qui ils sont adressés. À la fin du match du Pays Vert à Uccle qui s’est conclu par une victoire visiteuse sur le résultat de 2-3 et qui fait suite au succès acquis une semaine plus tôt à domicile face à Couvin, quand on a dit à David Bourlard que c’était "cool" comme résultat, l’entraîneur du CS nous a gentiment repris de volée: "Ah non, c’est tout sauf cool !" C’est que le scénario du duel disputé en terrain bruxellois n’était pas trop celui qu’il avait envisagé. "Surtout une fois qu’on s’est retrouvé à mener 0-2", complétait-il.

Car, s’il est reparti vainqueur, le Pays Vert s’est fait peur à deux reprises quand Uccle est revenu à 1-2 à l’heure de jeu grâce à Thabize, monté au repos, et a encore réduit l’écart à 2-3 à vingt minutes de la fin par l’entremise de Ferreira.

« Tout devait être dit »

Avant cela, tout s’était si bien déroulé pour Leleux et coéquipiers qui se montraient solides derrières et inspirés devant. Les combinaisons entre Mundine, Mangunza et Hospied faisaient énormément de mal aux joueurs locaux. Une force offensive qui permettait à Mangunza d’ouvrir le score à la 30e. Devant au marquoir, le Pays Vert faisait attention de maîtriser les velléités du Léo tout en continuant à porter le danger devant la cage de Werner. Peu avant l’heure de jeu, Vallera ne se privait ainsi pas pour s’en aller doubler la mise: 0-2 ! "À ce moment-là, avec le staff, on recadre le groupe en lui disant qu’on est bien parti mais qu’il ne faut rien lâcher et ne surtout rien donner à l’adversaire qui a pris un sérieux coup sur la tête et a manifestement un genou à terre…", expliquait le coach paysverdien qui n’était pas entendu par ses troupes.

« Bon, puis moins bon »

Dans la foulée de leur deuxième but, elles laissaient Uccle réduire le score. "Sur une bête perte de balle, pestait David Bourlard qui se réjouissait à peine du 1-3 planté sur une phase arrêtée par son défenseur central Di Sciacca. Parce qu’à nouveau, on sentait Uccle touché au moral. Jamais il n’aurait dû pouvoir nous remettre en danger et pourtant, c’est bien ce qui est arrivé !"

Avec le 2-3 à la 70e pour une vingtaine de minutes restantes stressantes. "À partir de là, avec ses quelques grands gabarits, le Léo n’a plus cherché à jouer au foot mais a logiquement balancé de longs ballons sur lesquels tout peut toujours arriver. Heureusement il n’en a rien été ! On repart avec les trois points, le groupe lave par la même occasion l’affront subi au match aller (NDLR: le Pays Vert avait été vaincu 0-1 après avoir nettement dominé). On venait pour gagner, on le fait avec du bon durant une heure et du moins bon pendant le reste du match. On en est à un six sur six qui nous met dans de bonnes conditions pour envisager la suite."