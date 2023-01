Le derby est à nouveau ploegsteertois

Cette victoire, les locaux sont allés la chercher durant le premier acte. Entre deux blocs qui se maîtrisaient bien, les opportunités étaient rares. On comptait une tête locale au-dessus, avant trois tentatives cominoises repoussées par Deparis. La libération tombait juste avant la demi-heure grâce à Hadi. Lancé en profondeur, il dribblait le dernier rempart avant de conclure. Cela venait récompenser l’envie démontrée par les joueurs de l’USPB: "Footballistiquement, je savais qu’on était à valeur plus ou moins égale, détaille Mathieu Vermeire, le coach victorieux. Ce qui allait faire la différence, c’était l’envie. J’avais énormément insisté là-dessus en semaine. J’étais assez confiant car j’avais vu de très bons entraînements. On aurait peut-être pu se mettre à l’abri sur quelques opportunités". Ses troupes réclamaient notamment un penalty quand Hadi s’écroulait dans la surface. Mais le contact avec le défenseur ne semblait pas fautif.

« Une seule équipe en 2e période »

La seconde mi-temps était totalement différente. Dos au mur, la Jespo mettait enfin plus le nez à la fenêtre. Thiery plaçait au-dessus d’entrée. À l’heure, D’Angelo avait deux énormes opportunités en face-à-face. La première était placée à côté alors que la seconde voyait Deparis s’interposait. La chance visiteuse était passée malgré de nombreuses phases arrêtées en fin de partie. "Il n’y a eu qu’une équipe sur la pelouse en 2e période, regrettait Mathieu Dejonckheere. On a parfois eu trop tendance à vouloir faire la différence seule. Sur ce terrain, on aurait dû accélérer le jeu. Car, quand on multipliait les touches, on était pris par leur intensité dans les duels. Le nul aurait certainement été plus logique. Mais c’est le foot. Pour la tranche, c’est certainement fini. Mais on doit se battre jusqu’au bout pour accrocher ce Top 5".

Une place que vise toujours son opposant, Mathieu Vermeire. L’USPB n’en est toujours qu’à cinq points avec un match de retard (NDLR: ce sera ce mercredi à Keiem). "En affichant la même mentalité qu’aujourd’hui, on peut clairement embêter tout le monde". Surtout sur son terrain où Ploegsteert n’a perdu qu’une fois: face à l’intouchable Hooglede ! Reste à en faire de même loin de ses bases.

Buts: 28e Hadi (1-0). Ploegsteert: Deparis, Mahieu, Roma, Attout (83e Delemazure), Vandenberghe, Courouble, Hadi, Tordeur (59e Vasconcelos), Dassonneville, Derdour, Morales. Comines: Vancraybeck, Efesotti (20e Caus), Zagula, Arffak, Thiery, Moons (81e Castelein), D’Angelo, Saigot, Libion, Carton (72e Lecointre), Vanhaverbeke. Cartes jaunes: Tordeur, Attout, Derdour. Arbitre: M: Vanneste.