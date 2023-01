La sélection pour le Mondial de Jeux de Paume est connue et fait la part belle aux Wallons picards

Alors que quelques entraînements avaient déjà été organisés ces derniers mois, c’est désormais la sélection qui a été annoncée par Pierre Bronchart et ses adjoints, Guy Faignart et Sébastien Potiez. Sans surprise, de nombreux éléments régionaux seront de la partie. Le champion thieulinois et Maubeuge sont les clubs le plus représentés avec trois joueurs chacun. Chez les Canaris, on retrouve Tanguy Metayer, Kévin Vandenabeele et le néophyte Dimitri Dupont. Chez les Français, il y aura Ese De Moor, Adrien Rogez et William Cassart. Le reste de la sélection est constitué de Loïc Clément (Tourpes), Maxime Daubechies (Baasrode), Donatien Delbecq (Isières) et les deux représentants de Kerksken: Benjamin Dochier et Christophe Monnier. Les deux réservistes sont Devan Cassart et Gil Thirion. Un effectif mêlant aussi bien jeunesse et expérience, capable de briller aussi bien sur le jeu classique qu’en One Wall.

Avec plusieurs médailles à la clé ? Réponse le 1er avril. Et ce n’est pas un poisson !